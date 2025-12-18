Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
568
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
5 980
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 250
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 232
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Банк Уралсиб победил в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2025

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХIХ Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. На церемонии награждения в ключевых номинациях были отмечены самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке.

Банк Уралсиб стал победителем премии RETAIL FINANCE AWARDS-2025 в номинации «Лучший розничный финансовый продукт». Жюри высоко оценило дебетовую карту «Прибыль» — флагманский карточный продукт банка, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности.

Также Уралсиб был удостоен специальной награды CX — AWARD — Качество сервиса — «за высочайшее качество сервиса, клиентоориентированность и постоянное стремление к совершенству». Здесь признание профессионального сообщества получила кредитная карта «120 дней на максимум», которая сегодня является одним из наиболее популярных и востребованных карточных продуктов у клиентов банка.

Высокие оценки Банка Уралсиб от экспертов отрасли — результат системной работы банка по развитию продуктовой линейки розничного бизнеса. Сегодня Уралсиб входит в Топ-10 рынка по ключевым для себя направлениям, а карточные продукты, в том числе кредитные карты — регулярно появляются в топах рыночных рейтингов розничных банковских продуктов.

Премия Retail Finance Awards — авторитетная награда в сфере розничных финансов в России, которую ежегодно вручает журнал The Retail Finance. Цель премии — отметить самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла, а также поделиться лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.