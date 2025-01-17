Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024

Уралсиб стал победителем в номинации «Креатив года» — за лучшее позиционирование банка в рамках рекламной кампании «Ничего лишнего». Журнал «Тhe Retail Finance» подвел итоги ХVIII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Награды в ключевых номинациях получили самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке.

Весной 2024 года Банк Уралсиб запустил новую рекламную кампанию «Ничего лишнего», которая предлагает с иронией посмотреть на мир, в котором банки оказывают слишком много дополнительных услуг. Банк Уралсиб представил идею «чистого» банкинга. Мысль, что «банк должен оставаться только банком», которая приходит в голову главному герою в исполнении актёра Никиты Волкова, начинает менять законы физики и выводит весь мир из равновесия.

«Основная идея кампании — поддержать новую brand proposition банка „Только банк и ничего лишнего“. В ее основе — проведенные банком исследования, которые показали, что существенная часть потребителей предпочитает делать покупки не в экосистемах, а там, где им привычно и удобно (это касается не только банковской сферы, но и других потребительских сегментов). Людей раздражает обилие избыточной отвлекающей информации в банковских приложениях, часть клиентов не очень верят в то, что банки могут предоставлять качественные услуги в несвойственных для них сферах. В концепции „ничего лишнего“ акцент делается на развитии именно финансовых продуктов, на их доведении до совершенства с учетом текущих рыночных стандартов и процессов», — отметил старший вице-президент по маркетингу и внешним коммуникациям Банка Уралсиб Василий Хозяинов.

Задача кампании — выстроить имидж Банка Уралсиб как бренда, специализирующегося на услугах «чистого» банкинга (дебетовые карты, кредитные карты, переводы, работа с юридическими лицами), поскольку большое количество клиентов предпочитают иметь удобные, понятные и быстрые банковские продукты и сервисы, а не все в одном.

В основе рекламной кампании — четыре видеоролика, объединенных одним главным героем. В рамках кампании также появились баннеры для наружной рекламы в новом стиле Банка Уралсиб.

Отбор участников производился в два этапа. На первом этапе номинанты проходили через квалификационное голосование профессионального сообщества. На втором этапе проекты были представлены профессиональному сообществу на конференции «Кредитование и риски в розничном банке» и форуме «Retail Finance Forum. Игры разума». В финал премии вышел 61 проект. В нем редакция журнала определила победителей, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.