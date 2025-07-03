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Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов в СБП для бизнеса

Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей (СБП).

Весь функционал по переводам через СБП доступен в режиме одного окна в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн — здесь можно не только подключить услугу без комиссии, но и произвести оплату, сформировать QR-код и платежную ссылку, а также передать их любым удобным способом контрагенту (юрлицу или предпринимателю) для оплаты.

Переводы доступны в рублях с расчетных счетов клиентов круглосуточно. Для совершения перевода плательщик и получатель должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику платежную ссылку или QR-код. Плательщик считывает QR-код или переходит по платежной ссылке и производит оплату. Перевод на счет получателя зачисляется моментально.

Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для представителей бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16 (звонок по России бесплатный).

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.