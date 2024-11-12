Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2024 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 17,8 млрд рублей.

Активы банка за девять месяцев выросли с 686 млрд рублей до 772,8 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка — увеличились с 90 до 98,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2024 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU), рейтинговое агентство НКР — подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.