Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес- аналитики Proceset

Банк Уралсиб оценил результаты применения системы активной бизнес-аналитики Proceset, которая помогла повысить эффективность работы сотрудников с новым программным продуктом.

«В рамках пилотной эксплуатации нового отечественного программного продукта мы увидели, что производительность работы сотрудников сильно отличалась в зависимости от их местонахождения. Традиционные наблюдения и ручные замеры потребовали бы значительных ресурсов и затрат, тем более что новое ПО должно было быть внедрено в сжатые сроки, а все текущие процессы должны работать без сбоев», — рассказал Максим Сарычев, заместитель руководителя Фабрики эффективности Банка Уралсиб.

Поэтому было принято решение провести исследование производительности технологическими способами — с помощью системы активной бизнес-аналитики Proceset от российского вендора Инфомаксимум. В основе исследования — оценка времени отклика системы в разных условиях работы и анализ причин разброса эффективности.

«Мы сформировали фокус-группу из сотрудников и с помощью Task Mining оцифровали время отклика нового ПО при разных сценариях подключения — напрямую из клиентского приложения и через терминальный сервер, сравнили показатели в офисе и на „удаленке“, а также зафиксировали фактическую активность пользователей, — поделился Максим Сарычев. — Это дало нам возможность оценить совокупность технических и организационных факторов, влияющих на производительность системы и принять соответствующие решения».

«Проект с Банком Уралсиб — пример того, как Task Mining помогает получить объективную картину работы сотрудников, — отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. — Это помогает командам быстрее находить причины отклонений, принимать решения на основе фактов, а не гипотез, и значительно повышать эффективность работы».

Сотрудничество было полезным для обеих сторон — по итогам проекта в банке были сформированы гипотезы по улучшению программного обеспечения и процесса, а также подготовлены предложения по развитию функциональности Proceset.

Банк Уралсиб планирует дальнейшее использование системы активной бизнес-аналитики — для оценки времени отклика при смене программного обеспечения, проверки гипотез о трудозатратах и решения ситуативных задач в части процессной аналитики.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.