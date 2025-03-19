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Банк Уралсиб обновил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

Банк Уралсиб обновил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса*. Здесь появился ряд новых опций и возможностей для клиентов, который сделал процесс регистрации более функциональным и удобным.

Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины:

  • заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками, и сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов;
  • подпишите документы электронной подписью при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую.

Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС — менее минуты. Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Мы бесплатно открываем вам расчетный счет в Банке Уралсиб сразу после регистрации. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Ключевые обновления и новые возможности:

  • интерфейс сервиса теперь представлен в новом корпоративном стиле, стал более современным и удобным;
  • внедрена выездная идентификация при выпуске электронной подписи (выпуск ЭП требует личного присутствия) — теперь клиенты могут выбрать опцию, чтобы сотрудник банка приехал к ним для оформления документов и выпуска электронной подписи, вместо обязательного визита в отделение;
  • сервисом теперь могут воспользоваться и иностранные граждане для формирования документов и самостоятельной подачи их в налоговую (онлайн-регистрация доступна пока только резидентам РФ).

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Он входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

*Сервис работает на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» от ГК Астрал.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1374 банкомата и 230 платежных терминалов.