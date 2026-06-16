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Банк Уралсиб, МФТИ и ГК «Астрал» провели хакатон по развитию цифрового сервиса для бизнеса
Банк Уралсиб, ГК «Астрал» и Московский физико-технический институт (МФТИ) провели хакатон, в ходе которого студенты первого курса магистратуры МФТИ проанализировали реальную воронку регистрации бизнеса, построили UX-гипотезы (UX — «User Experience», пер. — «пользовательский опыт») и предложили решения с использованием искусственного интеллекта.

Банк Уралсиб, ГК «Астрал» и Московский физико-технический институт (МФТИ) провели хакатон, в ходе которого студенты первого курса магистратуры МФТИ проанализировали реальную воронку регистрации бизнеса, построили UX-гипотезы (UX — «User Experience», пер. — «пользовательский опыт») и предложили решения с использованием искусственного интеллекта.

Формат мероприятия был задан МФТИ в рамках практикоориентированной магистерской программы. Участники хакатона анализировали сервис Банка Уралсиб на базе решения «Бизнес Старт» от ГК «Астрал», который помогает начинающему предпринимателю дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Задача для команд была сформулирована предельно четко: повысить конверсию сервиса онлайн-регистрации, найти, на каком этапе процесса регистрации и почему пользователь сервиса уходит, а также как это исправить.

На протяжении двух месяцев хакатона шесть команд разбирали реальную воронку регистрации бизнеса, искали точки потерь, строили UX-гипотезы и прототипировали решения с использованием ИИ. Студенты анализировали каждый шаг: от перехода с лендинга в личный кабинет до финальной отправки документов в ФНС. Ключевыми направлениями совершенствования сервиса стали такие блоки как переосмысление UX-авторизации (момента перехода из лендинга в личный кабинет), оптимизация пользовательского пути в процессе регистрации, ИИ-подбор кодов ОКВЭД, генерация интерфейсов с помощью ИИ и другие. А эксперты банка и компании-вендора в составе жюри оценивали финальные решения по критериям, применимым к реальному продукту.

Формат хакатона показал рабочую модель взаимодействия, в которой выигрывают все участники. Бизнес получил свежие продуктовые гипотезы, подтверждение собственных идей и контакт с потенциальными сотрудниками из числа участников команд. Студенты поработали с живым продуктом, реальной аналитикой и экспертами индустрии, понимание того, как устроен цикл принятия решений в банке и IT-компании. МФТИ, в свою очередь, подтвердил эффективность подхода, в которой партнер приносит не абстрактный кейс, а действующий продукт с метриками, стендом и экспертами в жюри. В целом для рынка онлайн-регистрации бизнеса, где конкуренция между банками за начинающего предпринимателя растет с каждым годом, такие форматы представляют собой эффективный инструмент для развития профильного продукта.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.