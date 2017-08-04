Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:07, 4 августа 2017 4 417
 0    0

Банк ТКБ улучшил условия по ипотеке

Банк ТКБ улучшил условия по ипотеке

В Рязанском филиале ТКБ новые программы по ипотечным кредитам на приобретение и ремонт недвижимости на первичном и вторичном рынке. Теперь минимальная ставка составляет 9,15% годовых.

Преимущества программ:

  • первоначальный взнос в размере от 5% от стоимости недвижимости;
  • возможность оформления по 2 документам;
  • большой выбор аккредитованных новостроек;
  • возможность использовать материнский капитал для первоначального взноса;
  • минимальный размер предоставляемого кредита — 300 тыс. рублей.

Все подробности можно узнать в офисах ТКБ по адресам:

  • улица Есенина, дом №110, телефон (4912) 45 02 64;
  • улица Горького, дом №100, телефон (4912) 95 37 98.

Информация также доступна на сайте и в службе клиентской поддержки по телефону: +7 800 100 32 00 (звонки по России бесплатно).

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
16:27, 15 августа 2017
В Рязани работает круглосуточная выставка архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства
17:40, 14 августа 2017
«Построение клиентоориентированного бизнеса. Шаг за шагом. План работы на год»
13:13, 7 августа 2017
Забота о людях и природе
16:07, 4 августа 2017
Банк ТКБ улучшил условия по ипотеке
13:00, 3 августа 2017
Правда ли газобетон дороже керамических блоков?
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
13:34, 2 августа 2017 51 215
В Рязани отметили День ВДВ. Фоторепортаж
18:12, 10 августа 2017 30 809
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 30 729
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 22 926
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 012
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
Все новости