Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:40, 1 ноября 2017 82

Apple Pay стал доступен держателям карт Россельхозбанка

Apple Pay стал доступен держателям карт Россельхозбанка

С сегодняшнего дня держатели карт, выпущенных Россельхозбанком, получили возможность пользоваться Apple Pay — легким, безопасным и личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

Подробнее про Apple Pay на сайте Apple.

Подробнее про Apple Pay на сайте банка.

Лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12 августа 2015 года.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
10:40, 1 ноября 2017
Apple Pay стал доступен держателям карт Россельхозбанка
12:59, 23 октября 2017
РСХБ предоставил 100 млрд рублей по программе льготного кредитования
11:24, 14 октября 2017
РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублей
16:28, 13 октября 2017
Россельхозбанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»
15:28, 13 октября 2017
Рязанский филиал «Россельхозбанка» поучаствовал в церемонии награждения студотрядов
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
21:50, 23 октября 2017 26 968
В центре Рязани перевернулась маршрутка с пассажирами
17:49, 25 октября 2017 24 438
В Сасовском районе Любимов сел за руль трактора стоимостью 29 миллионов 3
13:28, 31 октября 2017 22 439
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 3
13:30, 22 октября 2017 21 193
Американские эксперты назвали самые ненадежные автомобили 2
13:28, 21 октября 2017 19 350
Северную окружную перекрыли из-за массовой аварии. Фото
Все новости
Голосования

У вас есть действующий договор на обслуживание газового оборудования (плиты, котла) в квартире, доме?

Окончание опроса: 8.11.2017
Архив голосований