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10:56, 26 апреля 2017 873

«Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом»

«Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом»

«Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом». Так называется конференция, которую проведет журнал «Пресс-служба» 13-14 июля в Москве. Два дня полностью посвященных технологиям противодействия кризисным ситуациям в информационном поле:

  • репутационный менеджмент,
  • защита имиджа компании в любых ситуациях,
  • работа с негативными комментариями в сети,
  • мониторинг информационного поля в критических случаях,
  • как строить работу с журналистами, когда случился кризис,
  • антикризисное планирование или как подстелить соломку,
  • как противостоять троллингу,
  • управление репутацией в поисковых системах,
  • шаблоны ответа на негатив,
  • юридическая практика борьбы с негативом,
  • поведение сотрудников в соцсетях: как защититься от проблем,
  • аварии, катастрофы, травмы на производстве, скандалы, наезды, аресты, обыски, травля и другие неприятные
  • ситуации и что делать пиарщику, чтобы максимально спасти ситуацию.

Обо всем этом расскажут спикеры на конференции и предложат конкретные варианты действий. Зайдите на сайт конференции посмотрите программу и отправьте заявку на покупку билета. При раннем бронировании предусмотрены очень приятные скидки.

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