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«Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом». Так называется конференция, которую проведет журнал «Пресс-служба» 13-14 июля в Москве. Два дня полностью посвященных технологиям противодействия кризисным ситуациям в информационном поле:
репутационный менеджмент,
защита имиджа компании в любых ситуациях,
работа с негативными комментариями в сети,
мониторинг информационного поля в критических случаях,
как строить работу с журналистами, когда случился кризис,
антикризисное планирование или как подстелить соломку,
как противостоять троллингу,
управление репутацией в поисковых системах,
шаблоны ответа на негатив,
юридическая практика борьбы с негативом,
поведение сотрудников в соцсетях: как защититься от проблем,
аварии, катастрофы, травмы на производстве, скандалы, наезды, аресты, обыски, травля и другие неприятные
ситуации и что делать пиарщику, чтобы максимально спасти ситуацию.
Обо всем этом расскажут спикеры на конференции и предложат конкретные варианты действий. Зайдите на сайт конференции посмотрите программу и отправьте заявку на покупку билета. При раннем бронировании предусмотрены очень приятные скидки.