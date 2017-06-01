«Антикризисные коммуникации как образ жизни. Опыт пресс-службы московского метрополитена» — это доклад пресс-секретаря начальника ГУП «Московский метрополитен» Андрея Кружалина, с которым он выступит на общероссийской специализированной тематической конференции «Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом». Она состоится в Москве 13-14 июля.
В докладе:
- мониторинг в режиме реального времени и моментальное выявление негатива как фактор успешного начала антикризисной кампании;
- подготовка и оперативное согласование комментария — решительный вклад в захват информационного поля;
- никогда не врите журналистам, но преподносите правду под выгодным вам углом;
- работайте на опережение — готовьте бэкграунды и общую информацию заранее;
- насыщайте информационное пространство и «подогревайте» тему — ваша точка зрения на ситуацию должна стать главной;
- тщательное подведение итогов антикризисной кампании — залог успеха последующих.
Андрей Кружалин выпускник Московского гуманитарно-экономического института. Он больше 11-ти лет работает в различных интернет-изданиях и информационных агентствах, посвященных туризму и транспорту в России. Член государственной экзаменационной комиссии в МФЮА, лектор в Международном университете, основатель Международного форума по коммуникациям среди транспортных компаний и операторов (ТрансКоммФорум), получил звание «Лучший пресс-секретарь 2016 года».
Общероссийская тематическая конференция «Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом» — это специализированный форум для пиарщиков, на котором соберутся специалисты по связям с общественностью со всей страны, чтобы послушать доклады экспертов и обсудить самые актуальные тренды в области кризисных коммуникаций и найти ответы на важные вопросы:
- как подготовиться к кризисным ситуациям заранее;
- как реагировать на негативные отзывы в интернете;
- кто и как должен вести эту работу;
- как правильно реагировать на различные типы кризисов;
- как защитить репутацию, если вас травят в интернете;
- что такое SERM и как с этим правильно работать;
- как решать вопросы управления репутации юридическими методами;
- как избежать проблем от неправильного поведения сотрудников в соцсетях;
- как писать PR-тексты в кризисных ситуациях.
На мероприятии также выступят эксперты в области связей с общественностью: Тимур Асланов, Дмитрий Сидорин, Людмила Харитонова, Никита Прохоров.
Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на