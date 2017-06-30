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12:47, 30 июня 2017 1 327
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«Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом»

«Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом»

Шеф! Все пропало! Так обычно хочется закричать пиарщику, когда в компании начинают происходить нештатные ситуации, серьезно угрожающие ее репутации. Но грамотный PR-специалист всегда сохраняет спокойствие и помогает остальным сотрудникам компании, включая шефа, держать себя в руках и правильно реагировать на вызовы.

Как правильно? Об этом пойдет речь на общероссийской тематической конференции «Антикризисный PR-2017: защита репутации и работа с негативом», которая состоится 13-14 июля в Москве.

Кому надо быть: директорам по связям с общественностью, пресс-секретарям, руководителям и сотрудникам пресс-служб, PR-специалистам и PR-менеджерам предприятий и организаций любой отрасли. Кризисы происходят и госструктурах и в коммерческих компаниях.

Что будет на конференции:

  • Тимур Асланов покажет, как глупости, которые говорят и делают сотрудники в соцсетях, бьют по имиджу организации и как пиарщику с этим бороться.
  • Дмитрий Сидорин расскажет об управлении репутацией в поисковых системах.
  • Людмила Харитонова раскроет секреты юридических методов борьбы с негативом в интернете.
  • Влад Титов поделится двенадцатью правилами успешного противодействия троллингу в социальных сетях.
  • Никита Прохоров поведает о защите имиджа бренда.
  • Ирина Опимах даст рекомендации по антикризисному пиару для тех, кто работает на рынке недвижимости и строительства.
  • Андрей Кружалин откроет секреты кризисных коммуникаций для транспортной отрасли.
  • Людмила Семушина научит PR-инструментам борьбы с потребительским терроризмом.

И это далеко не вся программа. Будут рассмотрены кейсы и разных отраслей, вопросы написания текстов для кризисных коммуникаций, подготовки спикера, проведения брифингов, антикризисного планирования и профилактики кризисов и многое другое.

Два дня активного общения, обмена опытом, поиска ответов и решений для конкретных ситуаций участников конференции. И позитив, энергетика и яркие эмоции.

Примите участие в конференции, чтобы получить полный арсенал инструментов антикризисного пиара и встретить во всеоружии любой кризис.

Посмотреть программу конференции и купить билеты можно на сайте

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