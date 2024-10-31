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Андрей Рюмин встретился с энергетиками Группы «Россети», работающими в приграничных районах Курской области

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочей поездки в Курскую область посетил лагерь Группировки быстрого развертывания (ГБР), которая создана для проведения оперативных восстановительных работ в электросетевом комплексе. Также он встретился с сотрудниками Росгвардии, выполняющими защиту энергообъектов, сообщает телеграм-канал «Россети».

"С начала боевых действий в Курской области специалисты Группы «Россети» совершили более 650 выездов в «серую зону», во многих случаях — почти к переднему краю боевых столкновений. Энергетики всегда стараются максимально быстро реагировать на нештатные ситуации. Работа по электроснабжению прифронтовых городов и поселков является образцом настоящего героизма и преданности профессии", — сказал Андрей Рюмин.

С августа 2024 года силами Группы «Россети» в регионе восстановлено около 1 тыс. километров линий электропередачи и 5,5 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от огневых воздействий. Сейчас к работе приступила уже четвертая смена Группировки быстрого развертывания. Энергетики обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальной и бронированной техникой, комплексами радиоэлектронной борьбы для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

Как подчеркнул Андрей Рюмин, несмотря на сложные условия, приоритетной задачей является надежное электроснабжение потребителей в начавшийся осенне-зимний период. Особое внимание будет уделено социальным объектам и коммунальной инфраструктуре — котельным, системам водоснабжения и водоотведения.

В ходе посещения лагеря глава компании наградил несколько сотрудников ГБР, отметив их добросовестный труд и проявленное мужество.

Ситуация в Курской области находится на постоянном контроле руководства Группы «Россети» и дочерней компании «Россети Центр» под управлением Игоря Маковского.