Анастасия Агафонова вошла в топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking

Руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова заняла 3-е место в рейтинге руководителей premium banking* в России, поднявшись на 1 позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом. Исследование было подготовлено журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Всего в итоговый рейтинг вошли 17 руководителей российских подразделений premium banking. При составлении рейтинга эксперты оценивали в первую очередь бизнес-результаты, рассматривая показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения, а также запуски новых проектов и изменения по направлению премиум-банкинга под руководством топ-менеджера.

Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 года. С 2021 года она возглавляет Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Banking» и «Уралсиб Премиум».

*Premium banking — премиальное банковское обслуживание.

