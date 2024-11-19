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Аналитики ВТБ выяснили, кто оформляет ипотеку в 2024 году

По итогам 2024 года господдержка займет около 65% в выдачах ипотеки в России, а рыночные программы — всего треть. Типичные ситуации, при которых россияне вынуждены брать дорогие кредиты — создание семьи, рождение ребенка или переезд в другой город. Такие выводы сделали аналитики ВТБ.

Несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека находит своего покупателя. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой. По статистике банка, средний размер кредита по рыночным программам составляет около 3,8 млн рублей — примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос — около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос — с 3 до 3,8 млн рублей.

Средний возраст клиентов, оформляющих дорогие кредиты, составляет 39 лет, более половины из них состоят в браке, около 40% воспитывают детей. Большинство (82%) покупают квартиры, средняя площадь которых составляет 46,1 кв. метров.

«"Рыночная» ипотека с такими ставками сегодня непопулярна. Клиенты не берут ее без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах. Тем не менее, покупка недвижимости может понадобиться в экстренных ситуациях, поэтому некоторые россияне прибегают к «дорогим» кредитам. Такие заемщики рассчитывают на быстрое погашение долга или на дальнейшее рефинансирование кредита", — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.