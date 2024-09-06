Аналитика ВТБ: юань займет треть рынка валютных сбережений

Объем сбережений россиян в китайской валюте может составить примерно 80 млрд юаней до конца года. В результате юань может занять около 30% всего валютного рынка сбережений. Об этом на ВЭФ-2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«На фоне повышения ставок по вкладам в китайской валюте юань усиливает свою роль в структуре рынка сбережений. За 7 месяцев его доля в валютных пассивах наших вкладчиков увеличилась с 25% до 30%", — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По статистике вкладчики предпочитают размещать средства на срок от трех месяцев до полугода. На «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 67% от открытых вкладов.