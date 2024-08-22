Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
26°
Птн, 23
29°
Сбт, 24
25°
ЦБ USD 91.69 1 22/08
ЦБ EUR 101.95 1.75 22/08
Нал. USD 89.20 / 89.50 22/08 17:00
Нал. EUR 99.00 / 99.97 22/08 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
8 067
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
4 544
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
7 620
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
6 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: вырос спрос на бизнес-планы для открытия глэмпингов

Аналитики отмечают рост спроса на сервисы для бизнеса по подготовке бизнес-планов и маркетинговых исследований среди компаний среднего и малого бизнеса. В этом году они приобретали такие услуги на 27% чаще, чем в первом полугодии 2023 года, средний чек превысил 136 тыс. рублей. Такова статистика банка ВТБ.

«В современных реалиях составление бизнес-планов и моделей окупаемости — не просто формальность, а важный инструмент для развития компании. Услуги по разработке и подготовке таких документов востребованы, например, для получения банковского кредита, привлечения средств инвестора, оценки перспективности действующего бизнеса или получения господдержки. Среди клиентов СМБ мы видим рост интереса к таким сервисам у предприятий в сфере и мобильных средств доставки небольших грузов, а также у компаний туристического сектора, которые развивают, в том числе и новые форматы — глэмпинги», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

По данным исследований чаще других бизнес-планы покупают компании, работающие в отраслях, которые нуждаются в импортозамещении — технологии, производство — около 38,5%. На втором месте запросы от промышленных и обрабатывающих предприятий — 25% обращений. На запросы от сферы турбизнеса приходится 14,5%. Порядка 5% - запросы от медицинских центров и производителей БАДов. Замыкают пятерку строительные компании и производители строительных материалов — 4,5%.