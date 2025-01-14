Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
-3°
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 102.71 0.8 14/01
ЦБ EUR 104.86 -0.19 14/01
Нал. USD 104.30 / 103.00 14/01 11:00
Нал. EUR 108.30 / 108.00 14/01 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
12 776
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
17 242
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
26 823
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
21 461
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: в конце года спрос на ипотеку в России вырос

В декабре 2024 года выдачи ипотеки в России составили более 270 млрд рублей, что на 4% превысило результат ноября. По сравнению с декабрем 2023 года продажи жилищных кредитов все равно оказались ниже.

Основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего — «семейную». По оценке аналитиков, доля этой программы достигла максимального за год значения — 84%.

В целом по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 трлн рублей, следует из предварительных подсчетов банка. Это на 39% ниже результата рекордного в истории 2023 года, когда выдачи составили 7,8 трлн рублей, но сопоставимо с итогами 2022 года (4,9 трлн).

В 2024 году около 200 тысяч ипотечных кредитов на 1 трлн рублей оформлено в ВТБ. Это на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на «семейную» ипотеку, которой воспользовались около 78 тысяч заемщиков, получив на покупку новостроек свыше 466 млрд рублей.

На фоне экстравысоких ставок по базовым банковским программам средний размер кредита сократился с 4,4 млн рублей до 3,8 млн рублей. По господдержке средний «чек» практически не изменился, составив 5,6 млн рублей.

«В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на „семейную“ ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.