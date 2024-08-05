Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
24°
Втр, 06
25°
Срд, 07
25°
ЦБ USD 85.7 -0.08 03/08
ЦБ EUR 92.83 -0.02 03/08
Нал. USD 86.15 / 86.00 05/08 16:25
Нал. EUR 94.90 / 95.00 05/08 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания п...
2 часа назад
166
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
2 991
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
2 889
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
4 024
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: в этом году выдачи автокредитов в России достигнут рекордных 2,3-2,4 трлн рублей

За семь месяцев этого года суммарный объем выдач автокредитов в России составил 1,4 трлн рублей. Это почти вдвое выше, чем годом ранее. По итогам всего года рынок покажет рекордный объем продаж автокредитов — 2,3-2,4 трлн рублей. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке экспертов объем продаж автокредитов в этом году на 55% превысит результат прошлого года, когда они достигли 1,5 трлн рублей. Рынок мог бы расти еще активнее, но из-за ужесточения риск-политики ЦБ РФ немного «охладится» от своего стартового потенциала.

«Сегодня в российском розничном кредитовании сегмент авто едва ли не единственный, кто развивается динамично. На рынке много инструментов, которые позволяют реализовать спрос, отложенный во время пандемии и санкционного прессинга. Во втором полугодии мы ожидаем устойчивый спрос на кредитование новых автомобилей и снижение выдач кредитов на подержанные авто. Это связано с обилием субсидированных программ производителей, которые позволяют клиентам получить более выгодные условия кредитования. В то же время для покупки подержанных автомобилей кредитные средства будут становиться менее доступными из-за риск-политики ЦБ и роста ключевой ставки», — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он добавил, что усилить тенденцию перераспределения спроса клиентов с рынка подержанных авто на новые может ожидаемое в третьем квартале возобновление госпрограммы.

* прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования