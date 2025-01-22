Аналитика ВТБ: удвоили объем покупок на праздниках

На новогодних каникулах совершено 120 млн покупок на 124 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем трат и количество покупок в праздники выросли в два раза. При этом средний чек увеличился всего на 4%. Таковы результаты аналитики собственных данных ВТБ.

Самыми популярными категориями по количеству транзакций стали:

Супермаркеты — в этой категории совершено более 67 млн покупок на 53 млрд рублей.

Транспорт — на поездки потрачено 12 млрд рублей, совершено 16,6 млн транзакций.

Рестораны и кафе — более 12 млн оплат на 10 млрд рублей.

Медицина, здоровье и красота — на эту категорию потрачено 7,7 млрд рублей и совершено более 5,7 млн оплат.

Развлечения и хобби — более 3,7 млн оплат на 5,2 млрд рублей.

В новогодний сезон вырос спрос и траты на путешествия. Например, на бронирование отелей, лагерей и кемпингов в новогодние каникулы спрос вырос примерно в полтора раза, а траты — более чем вдвое, до одного млрд рублей.

В популярных российских направлениях для новогоднего отдыха — Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Москва — траты на туризм, посещение кафе и ресторанов значительно возросли. В среднем, расходы на эти категории увеличились почти в два раза, а спрос на них поднялся в диапазоне от 1,5 до двух раз.

«Помимо традиционного всплеска спроса на покупки в супермаркетах и ресторанах в новогодние каникулы, мы фиксируем двукратное увеличение трат на транспорт и путешествия. Это связано с активным развитием внутреннего туризма: многие выбирают горнолыжные курорты или популярные направления внутри страны», — прокомментировал результаты исследования Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.