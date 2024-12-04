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Аналитика ВТБ: сбережения «под подушкой» сократились до минимума

Россияне сейчас хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте. Для сравнения, общий портфель сбережений розничных клиентов на счетах в кредитных организациях превысит в этом году 56 трлн рублей. Такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений россиян. По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 трлн рублей. Это исторический минимум за последние 6 лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу*, порядка 350 млрд наличных рублей „перетечет“ на счета банков в этом году. Россияне смогут не только защитить их от инфляции, но и получить рекордный процентный доход», — отметил Георгий Горшков.

В 2024 году россияне стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. Если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на 500 млн долларов, то в этом году ожидается снижение сразу на 3,2-3,5 млрд долларов.

Ключевой фактор такого тренда — рост ставок по рублевым вкладам. По прогнозам ВТБ, рынок розничных пассивов в России за 2024 год увеличится на 26% и достигнет 56,4 трлн рублей.

* Прогноз на основе данных ЦБ РФ