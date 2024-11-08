Аналитика ВТБ: рынок рублевых пассивов вырос на 19%

По итогам десяти месяцев 2024 года общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырос не менее чем на 19% и превысил 49 трлн рублей. Такова аналитика банка.

«Ставки по рублевым вкладам в России уверенно превысили уровень в 20% годовых, а по комбо-продуктам, например, с ПДС, доходят и до 28%. Снижения спроса на них мы точно не ожидаем: люди перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент. Такая финансовая стратегия в условиях нынешней ключевой ставки — максимально верная. До конца этого года рублевый портфель на рынке, по нашим ожиданиям, вырастет на 29%, что станет новым рекордом для России», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

На фоне рекордно высоких ставок сбережения в рублях занимают подавляющую часть розничных пассивов. Прирост привлеченных средств банка в национальной валюте составил с начала года около 2,4 трлн рублей.