Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
Срд, 16
Чтв, 17
ЦБ USD 96.1 0.03 15/10
ЦБ EUR 105.49 0.38 15/10
Нал. USD 95.55 / 95.81 15/10 12:00
Нал. EUR 104.40 / 105.40 15/10 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
11 190
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
33 877
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
22 201
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
25 397
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: половина ЦФО готова доверить ИИ «вредные» покупки

Свыше половины жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) — 52% - готовы разрешить Искусственному Интеллекту анализировать их привычки, состояние здоровья и участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. Это показал опрос ВТБ, проведенный к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Каждый седьмой житель ЦФО (без учета Москвы и Московской области) -14% - готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе вредные для его здоровья продукты и услуги. 38% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие-либо покупки. Столько же опрошенных заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.

Треть опрошенных жителей ЦФО (35%) сообщили, что хотели бы пользоваться «умным холодильником», который мог бы самостоятельно покупать заканчивающиеся продукты. Но 53% респондентов хотели бы, чтобы их холодильник всегда оставался «аналоговым», лишенным возможности покупок и контроля над рационом владельца.

«Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др. Для этого в июле 2024 года мы объявили о создании программы „Цифровой помощник“. Она объединила в себе все наработки банка по развитию направления искусственного интеллекта», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Опрос проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.