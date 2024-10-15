Аналитика ВТБ: половина ЦФО готова доверить ИИ «вредные» покупки

Свыше половины жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) — 52% - готовы разрешить Искусственному Интеллекту анализировать их привычки, состояние здоровья и участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. Это показал опрос ВТБ, проведенный к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Каждый седьмой житель ЦФО (без учета Москвы и Московской области) -14% - готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе вредные для его здоровья продукты и услуги. 38% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие-либо покупки. Столько же опрошенных заявили, что хотели бы контролировать свои привычки здорового образа жизни самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.

Треть опрошенных жителей ЦФО (35%) сообщили, что хотели бы пользоваться «умным холодильником», который мог бы самостоятельно покупать заканчивающиеся продукты. Но 53% респондентов хотели бы, чтобы их холодильник всегда оставался «аналоговым», лишенным возможности покупок и контроля над рационом владельца.

«Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др. Для этого в июле 2024 года мы объявили о создании программы „Цифровой помощник“. Она объединила в себе все наработки банка по развитию направления искусственного интеллекта», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Опрос проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.