Аналитика ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного „охлаждения“ рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но „заморозки“ на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

С начала года клиенты банка разместили в классические инструменты порядка 6,8 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 трлн рублей.