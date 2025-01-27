Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
ЦБ USD 98.26 -0.84 25/01
ЦБ EUR 103.19 -0.47 25/01
Нал. USD 100.50 / 99.95 27/01 16:25
Нал. EUR 105.50 / 105.85 27/01 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
32 985
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
41 442
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
51 429
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
45 072
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: на что дети тратят деньги?

В 2024 году интерес к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. В 2024 году было выдано в 3 раза больше детских карт, чем в 2023-ем. Такова аналитика банка ВТБ. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт — по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат пришлась на следующие категории:

• «Супермаркеты» — 3,9 млрд рублей;• «Кафе, фастфуд, общепит» — 1,4 млрд рублей;

• «Товары для дома» — 1,1 млрд рублей;• «Транспорт» — 762 млн рублей;

• «Медицина, здоровье и красота» — 721 млн рублей.

Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат лидируют «Супермаркеты». По этой категории совершено более 17 млн операций. Далее идет «Транспорт» (5,4 млн транзакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн транзакций), «Товары для дома» (2,2 млн транзакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.

«Времена, когда детям давали небольшую сумму наличных, давно прошли. Дети стали полноправными клиентами банков и теперь они самостоятельно оплачивают покупки, откладывают деньги и получают кешбэк. Интерес к детским картам растет, ведь такие специализированные карты помогают родителям научить детей грамотно распоряжаться деньгами, а детям — почувствовать себя самостоятельными и ответственными», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.