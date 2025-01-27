Аналитика ВТБ: на что дети тратят деньги?

В 2024 году интерес к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. В 2024 году было выдано в 3 раза больше детских карт, чем в 2023-ем. Такова аналитика банка ВТБ. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт — по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат пришлась на следующие категории:

• «Супермаркеты» — 3,9 млрд рублей;• «Кафе, фастфуд, общепит» — 1,4 млрд рублей;

• «Товары для дома» — 1,1 млрд рублей;• «Транспорт» — 762 млн рублей;

• «Медицина, здоровье и красота» — 721 млн рублей.

Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат лидируют «Супермаркеты». По этой категории совершено более 17 млн операций. Далее идет «Транспорт» (5,4 млн транзакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн транзакций), «Товары для дома» (2,2 млн транзакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.

«Времена, когда детям давали небольшую сумму наличных, давно прошли. Дети стали полноправными клиентами банков и теперь они самостоятельно оплачивают покупки, откладывают деньги и получают кешбэк. Интерес к детским картам растет, ведь такие специализированные карты помогают родителям научить детей грамотно распоряжаться деньгами, а детям — почувствовать себя самостоятельными и ответственными», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.