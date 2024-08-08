Аналитика ВТБ: хотят ли жители ЦФО общий семейный бюджет?

81% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) готовы распоряжаться финансами совместно с родственниками и знакомыми. Главным фактором для подключения к «семейному банку» может стать возможность получить специальные условия по банковским продуктам и сервисам, которые помогут сэкономить. Таковы результаты опроса ВТБ.

Среди тех, кто готов присоединиться к «семейном банку», 27% отмечают полную готовность подключить близких к своим банковским операциям, 54% респондентов будут принимать решения в зависимости от конкретных условий по продуктам. 12% подобный сценарий не рассматривают.

Большинство хотели бы включить в состав «финансовой семьи» супругов (64%), родителей (55%) и детей (41%) или других близких родственников (50%). Ряд респондентов готовы включить в эту группу близких друзей (44%), коллег по работе (14%), бизнес-партнеров (5%), знакомых в сфере услуг (1%) или помощников по хозяйству (2%).

Доверить общие сбережения в банке почти половина опрошенных готова супругам (42%). Четверть согласна дать доступ к своим средствам близким родственникам или детям (20%). Не доверят сбережения никому и предпочтут распоряжаться накоплениями самостоятельно 20% респондентов.

По данным опроса, преимуществами для подключения к «семейному банку» могут стать повышенный кешбэк (73%), повышенная ставка по накопительным продуктам (66%) и переводы без комиссии (62%). 42% отметили, что для них важен удобный сервис управления семейным бюджетом. Дополнительная скидка по кредитам интересна 37% опрошенных.

Более половины респондентов (62%) считают, что объединение в «финансовую семью» даст им возможность сэкономить на повседневных финансовых расходах.

«Среди россиян есть запрос на инструменты для эффективного ведения совместного бюджета. Сегодня банки предлагают продукты для супругов и детей, в первую очередь это дополнительные карты и накопительные счета. При этом мы видим тренд на расширение „финансовой семьи“, в которую россияне хотели бы включать не только своих родственников, но и тех, кто вовлечен в регулярные расчеты: репетиторов, тренеров, нянь и т. д. По нашей оценке, будущее семейного банкинга — за универсальным предложением для семьи с возможностью получать максимальное количество привилегий», — прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

* Опрос провел ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.