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Аналитика ВТБ: экспорт сельхоз продукции превысит 50 млрд долларов

Экспорт сельскохозяйственной продукции к 2030 г. превысит 50 млрд долларов. Лидирующие позиции в сегменте зерновых дополнятся новыми точками роста в мясном и молочном производстве, а также продукцией пищевой промышленности. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По их мнению, основными факторами роста могут стать:

· Повышение эффективности и опыт локальных производителей;

· Фактическое достижение порога обеспечения продовольственной безопасности РФ не только по зерновым, но и по растительным маслам, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам, что значительно расширяет перечень товаров АПК с добавленной стоимостью для экспорта;

· Потенциал роста производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок;

· Сильные позиции производств в области себестоимости;

· Растущий спрос со стороны Китая, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также Юго-Восточной Азии.

Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ, отметил:

«Несмотря на текущий цикл высокой ключевой ставки и дорогих заемных средств, мы видим, что наши клиенты в сегменте АПК своевременно выполняют свои обязательства перед банками, контрагентами и персоналом. Более того, они постоянно занимаются поиском новых рынков и бизнес-партнеров. Так, за последние 3-5 лет большинство из них выстроили экспортные производственно-логистические цепочки по экспорту продукции, в том числе в страны Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Африки. При этом в условиях новых вызовов по сохранению суверенитета продовольственной безопасности страны, приоритетом для игроков этого рынка станет дальнейшее повышение вертикальной интеграции и развитие новых бизнес-направлений. К ним можно отнести селекцию и генетику, наукоемкие производства, молочную промышленность и животноводство».