Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:01, 19 июня 2019 84

Аналитический прогноз ипотечных ставок в 2019 году

Аналитический прогноз ипотечных ставок в 2019 году

Отвечает специалист ПАО «Промсвязьбанк».

— Ожидаете ли вы рост ипотечных ставок в России в 2019-м году? Если да, то насколько и почему? Будет ли рост продолжаться весь год? Какой будет максимальная предельная ставка по ипотечному кредиту в России?

По прогнозам ЦБ РФ, инфляция достигнет пика в середине 2019 г. (5,5 — 6,0%). Вслед за ускорением инфляции в первом полугодии 2019 г., мы ожидаем, что ставки по ипотечным кредитам могут вырасти на 0,25 — 0,75 процентных пункта.

Во втором полугодии 2019 г. инфляция скорее всего замедлится до 5,0 — 5,5%. Уже в 2020 г. регулятор ожидает стабилизации инфляции около 4%. Исходя из данных оценок, мы ожидаем постепенного снижения ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 г. — начале 2020 г.

В ноябре 2018 г. средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам была на уровне 9,5%. В середине 2019 г. ставка может вырасти до 10,0 — 10,5%. В конце 2019 г. ожидаем снижения средней ипотечной ставки до уровня 9,75 — 10,25%.

— Ожидаете ли вы роста объема выдач ипотеки в этом году? Он будет больше или меньше, чем в 2018-м? На какую сумму банки выдадут жилищные ссуды в этом году? Какую долю от ВВП составит общий портфель ипотечных ссуд банков?

По нашим прогнозам, в 2019 г. ипотечный портфель банков вырастет на 15 — 17% и составит 8,2 трлн руб. По сравнению с 2018 г. темпы роста портфеля замедлятся. На это повлияет повышение ставок и регуляторные ограничения (повышение для банков к-тов риска по кредитам с первоначальным взносом 10-20%).

— Как скажутся эти тенденции на темпах сдачи нового жилья застройщиками? Снизится ли спрос на квартиры?

В 2018 г. с использованием ипотеки заключалось 56% сделок по покупке жилья в новостройках и 49% - на вторичном рынке. Снижение доступности ипотеки приведет к ослаблению спроса на недвижимость.

— Как скажутся эти тенденции на ценах на жилье? На сколько они могут вырасти/снизиться?

Ослабление спроса на жилье будет сдерживать рост цен на недвижимость. Тем не менее, под действием макроэкономических и законодательных факторо цены на жилье могут вырасти в 2019 г. на 5 — 8%. Среди макроэкономических факторов мы отмечаем возможное ослабление рубля, ускорение инфляции, рост ставок по кредитам для строителей. Это увеличит затраты девелоперов и будет стимулировать их повышать цены на новые объекты для поддержания рентабельности. Приведет к удорожанию реформа в строительной отрасли, которая направлена на замену долевого участия покупателей банковским проектным финансированием. Плюс ко всему меняется структура предложения на рынке. Девелоперы строят больше недвижимости дорогого комфорт-класса, из-за чего средние цены увеличиваются.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
17:31, 19 июня 2019
«Билайн» представляет «Соцпакет» для пенсионеров, студентов, многодетных семей и инвалидов по всей России
17:01, 19 июня 2019
Аналитический прогноз ипотечных ставок в 2019 году
16:46, 17 июня 2019
«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг
16:45, 17 июня 2019
«Дом.ru Бизнес» представил клиентам новые возможности для рекламы в Wi-Fi
11:20, 17 июня 2019
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 248
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 3
1:46, 13 июня 2019 20 610
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
18:37, 17 июня 2019 12 743
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 081
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 662
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований