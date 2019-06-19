Аналитический прогноз ипотечных ставок в 2019 году

Отвечает специалист ПАО «Промсвязьбанк».

— Ожидаете ли вы рост ипотечных ставок в России в 2019-м году? Если да, то насколько и почему? Будет ли рост продолжаться весь год? Какой будет максимальная предельная ставка по ипотечному кредиту в России?

По прогнозам ЦБ РФ, инфляция достигнет пика в середине 2019 г. (5,5 — 6,0%). Вслед за ускорением инфляции в первом полугодии 2019 г., мы ожидаем, что ставки по ипотечным кредитам могут вырасти на 0,25 — 0,75 процентных пункта.

Во втором полугодии 2019 г. инфляция скорее всего замедлится до 5,0 — 5,5%. Уже в 2020 г. регулятор ожидает стабилизации инфляции около 4%. Исходя из данных оценок, мы ожидаем постепенного снижения ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 г. — начале 2020 г.

В ноябре 2018 г. средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам была на уровне 9,5%. В середине 2019 г. ставка может вырасти до 10,0 — 10,5%. В конце 2019 г. ожидаем снижения средней ипотечной ставки до уровня 9,75 — 10,25%.

— Ожидаете ли вы роста объема выдач ипотеки в этом году? Он будет больше или меньше, чем в 2018-м? На какую сумму банки выдадут жилищные ссуды в этом году? Какую долю от ВВП составит общий портфель ипотечных ссуд банков?

По нашим прогнозам, в 2019 г. ипотечный портфель банков вырастет на 15 — 17% и составит 8,2 трлн руб. По сравнению с 2018 г. темпы роста портфеля замедлятся. На это повлияет повышение ставок и регуляторные ограничения (повышение для банков к-тов риска по кредитам с первоначальным взносом 10-20%).

— Как скажутся эти тенденции на темпах сдачи нового жилья застройщиками? Снизится ли спрос на квартиры?

В 2018 г. с использованием ипотеки заключалось 56% сделок по покупке жилья в новостройках и 49% - на вторичном рынке. Снижение доступности ипотеки приведет к ослаблению спроса на недвижимость.

— Как скажутся эти тенденции на ценах на жилье? На сколько они могут вырасти/снизиться?

Ослабление спроса на жилье будет сдерживать рост цен на недвижимость. Тем не менее, под действием макроэкономических и законодательных факторо цены на жилье могут вырасти в 2019 г. на 5 — 8%. Среди макроэкономических факторов мы отмечаем возможное ослабление рубля, ускорение инфляции, рост ставок по кредитам для строителей. Это увеличит затраты девелоперов и будет стимулировать их повышать цены на новые объекты для поддержания рентабельности. Приведет к удорожанию реформа в строительной отрасли, которая направлена на замену долевого участия покупателей банковским проектным финансированием. Плюс ко всему меняется структура предложения на рынке. Девелоперы строят больше недвижимости дорогого комфорт-класса, из-за чего средние цены увеличиваются.