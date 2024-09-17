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Александр Богомаз и Игорь Маковский открыли в Брянске опору ЛЭП, стилизованную под символ СВО

В День города и годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Брянске была открыта опора ЛЭП в форме латинской буквы «V», обозначающей «викторию» или Победу, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

В торжественной церемонии открытия приняли участие Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава «Россети Центр» Игорь Маковский, а также брянские Герои Российской Федерации и их родственники, участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций.

Новая опора является частью действующей линии электропередачи 110 кВ и выполнена в цветах российского триколора и Георгиевской ленты, в верхней части размещен герб Брянской области. Высота составляет 39 метров, ширина — 23 метра, масса — более 85 тонн. Расположена на благоустроенной территории площадью 0,2 га. Энергетический объект символизирует крепкую и нерушимую веру в наш народ, его единство, силу духа, патриотизм и волю к независимости.

«В День освобождения Брянского края от немецко-фашистских захватчиков компания „Россети Центр“ сделала необычный подарок — обновила действующую опору воздушной линии электропередачи, превратив ее в значимый символ. Я выражаю искренние слова благодарности компании „Россети Центр“, ее генеральному директору Игорю Владимировичу Маковскому и всем, кто принимал участие в возведении объекта. Огромное спасибо за работу энергетиков, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свой долг, обеспечивая электроснабжение в приграничье», — отметил Александр Богомаз.

«Эта опора — знак качества нашей работы в регионе. Благодарю за доверие, оказанное нам, энергетикам. Мы делали и будем делать все, чтобы при любых условиях обеспечивать надежной электроэнергией всех потребителей. Уверен, этот объект станет новой достопримечательностью для жителей Брянска и его гостей и украшением города, а также символом безусловной веры в Победу над врагом на все времена», — сказал Игорь Маковский.