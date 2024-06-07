АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU) со «Стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня А- (RU), прогноз «Стабильный».

Улучшение кредитного рейтинга банка обусловлено повышением оценки достаточности капитала до сильной. Способность банка к генерации капитала оценивается как высокая — заработанная прибыль является основным фактором роста величины собственных средств.

Среди прочих факторов Агентство отмечает высокую диверсификацию операционного дохода банка, профицит краткосрочной ликвидности как в базовом, так и в стрессовом сценариях, снижение уровня проблемных и потенциально проблемных кредитов.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.