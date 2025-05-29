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АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня, А (RU), прогноз «Стабильный»

Повышение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обусловлено повышением оценки риск-профиля при сохранении оценки бизнес-профиля, достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности на достаточном уровне.

По мнению экспертов рейтингового агентства, повышение оценки риск-профиля учитывает снижение объема принятого рыночного риска по отношению к основному капиталу банка. Эксперты отметили, что кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 мая 2025 года насчитывает 196 точек продаж, 1350 банкоматов и 226 платежных терминалов.