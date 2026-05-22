АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне, А (RU) со «Стабильным» прогнозом

Сохранение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне, А (RU) обусловлено сильной оценкой достаточности капитала, оценкой бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности — на достаточном уровне.

Как отмечают эксперты рейтингового агентства, оценка риск-профиля учитывает умеренные объемы принятого рыночного риска, а также приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг. По мнению экспертов, кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков. Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 мая 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1156 банкоматов.