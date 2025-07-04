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Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб до A+.ru со «Стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A+.ru со «Стабильным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности банка. Эксперты агентства отмечают сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса банка, высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску.

Согласно последней отчетности по МСФО, за последние 12 месяцев банк сохранил показатели рентабельности капитала на уровне предшествующего аналогичного периода, при этом отмечается улучшение общей оценки рентабельности в сравнении с прошлым годом.

НКР также положительно оценивает досрочное выполнение банком плана финансового оздоровления и учитывает успешное прохождение банком шоков 2020 и 2022 года, а также стабильные финансовые результаты в условиях высокой ключевой ставки в 2024—2025 годах.

Ранее, в мае 2025 года, рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня, А (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июля 2025 года насчитывает 198 точек продаж и 1344 банкомата.