Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного»

Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».

Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции банка и очень высокую диверсификацию его бизнеса, адекватную достаточность капитала и невысокую склонность к риску, а также улучшили оценку системы управления банка. Улучшение прогноза до «Позитивного» обусловлено ожиданиями агентства по показателям рентабельности Банка Уралсиб.

Ранее, в июне 2024 года, рейтинговое агентство АКРА повышало кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.