Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного»

Рейтинговое агентство НКР подтвердило
Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции банка и очень высокую диверсификацию его бизнеса, адекватную достаточность капитала и невысокую склонность к риску, а также улучшили оценку системы управления банка. Улучшение прогноза до «Позитивного» обусловлено ожиданиями агентства по показателям рентабельности Банка Уралсиб.
Ранее, в июне 2024 года, рейтинговое агентство АКРА повышало кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А- (RU) со «Стабильным» прогнозом.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.