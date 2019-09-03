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16:00, 3 сентября 2019 44

595 населенных пунктов Рязанской области подключат к высокоскоростному интернету

595 населенных пунктов Рязанской области подключат к высокоскоростному интернету

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») приступило к реализации федерального проекта по устранению «цифрового неравенства» в Рязанской области. 595 населенных пунктов в регионе, а также ключевые объекты социальной инфраструктуры области подключат к сети «Интернет».

Техническое решение предполагает применение компанией таких технологий, как оптические линии и радиомост в труднодосягаемых участках местности, что позволит охватить все 25 районов области.

Всего планируется обеспечить связью 923 социально значимых объекта, в том числе 241 среднюю школу, 29 объектов среднего профессионального образования, 504 фельдшерско-акушерских пункта, 100 учреждений органов местного самоуправления, 11 объектов МЧС (пожарные части и посты) и 33 избирательных комиссии. Согласно техническому заданию, минимальная скорость интернета, установленная, к примеру, для пожарных постов, составляет не менее 2 Мбит/с, для образовательных учреждений — от 50 до 100 Мбит/с.

На реализацию проекта в Рязанской области планируют направить 760 миллионов рублей.

«Многие из подключаемых объектов находятся в местах со сложной транспортной доступностью и на данный момент вообще не обеспечены услугами связи. Наша задача сделать интернет доступным даже в самых отдаленных населенных пунктах региона, наравне с жителями областного центра. Для нас этот амбициозный проект является подтверждением признания нашей компании со стороны органов государственной власти как крупного инфраструктурного оператора», — отметил Олег Рыбин, директор рязанского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

Проект устранения «цифрового неравенства» в Рязанской области разделен на восемь этапов. Это предполагает последовательное подключение выделенных территорий и социальных объектов к сети интернет. Реализация проекта завершится к декабрю 2021 года.

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