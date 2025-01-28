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5 причин купить квартиру до весны: советы для тех, кто хочет сэкономить

В какой период года выгоднее всего покупать квартиру? Эксперты считают, что лучшее время для приобретения недвижимости — зима. Пока большинство людей возвращаются к обычной жизни и входят в рабочий ритм после новогодних праздников, самые дальновидные берут лучшие варианты с хорошими скидками. Почему к покупке до весны стоит присмотреться и вам — рассказываем в 5 понятных причинах.

1. Сезонные скидки от застройщика

Зима — это время, когда спрос на квартиры снижается, а застройщики, чтобы поддержать продажи, предлагают выгодные условия. Например, строительная компания Стройпромсервис дает покупателям скидку 7000 рублей на каждый метр квартиры при оплате наличными, что позволяет дополнительно сэкономить до нескольких сотен тысяч. Так, студия 24 м² с балконом в ЖК Шереметьевский квартал обойдется на 168 000 рублей дешевле.

2. Ипотека на выгодных условиях

Для семей с детьми у Стройпромсервис действует ипотека с минимальной ставкой 4,1% на весь срок. В ЖК Шереметьевский квартал доступны 1- и 2-комнатные семейные квартиры, например, планировка 53.45 м2 с мастер-спальней. Всего 28 925 руб\мес. В Шереметьевском квартале комфортно растить детей — здесь своя школа в 2 минутах ходьбы, детские сады, безопасные детские площадки и много живописных аллей и парков для семейных прогулок.

3. Рассрочка без переплат от 25 000 руб\мес.

Если ипотека — не ваш вариант, застройщик предлагает возможность купить квартиру в рассрочку. Это удобное решение, позволяющее распределить платежи на несколько этапов. При этом вы не переплачиваете за проценты, фиксируете стоимость квартиры и можете дополнительно заработать на своих сбережениях, пока они находятся на вкладе в банке или в других активах.

4. Выгодные инвестиции в недвижимость

Квартиры зимой обычно продаются по более низким ценам из-за сниженного спроса, который начинает разгоняться ближе к весне. Поэтому те, кто приобретает недвижимость для инвестиций, стараются делать это именно после Нового года.

5. Шанс получить квартиру мечты без ажиотажа

Весна — это традиционное время для активного поиска жилья. В этот период конкуренция за хорошие варианты резко возрастает. Выбор квартир в хороших жилых комплексах сокращается, а цены могут вырасти. Зимой, напротив, вы можете спокойно выбрать идеальную квартиру — например, 1-комнатную в ЖК Шереметьевский квартал с видом на Окские луга.

Подробнее о комплексе и выгодных предложениях вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.