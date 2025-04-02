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41% россиян покупают недвижимость как инвестицию: квартиры, дома и мечты о будущем

Почти две трети россиян (65%) собираются покупать недвижимость в этом году, выяснили в ходе опроса[1] компания «Росгосстрах» и маркетплейс Финуслуги. При этом 57% респондентов нацелились на квартиры в новостройках, каждый третий (34%) хочет купить готовое жилье, а 8% присматривают себе домик за городом.

Около половины опрошенных (49%) планируют взять ипотеку, ещё 42% надеются обойтись своими сбережениями. Еще 5% респондентов готовы занять деньги у родных или друзей. Интересно, что каждый пятый (21%) планирует сдавать купленную квартиру в аренду; и такая же доля людей планирует потом перепродать ее с выгодой.

40% готовы потратить на жилье от 5 до 7 миллионов рублей, еще 30% — от 7 до 10 миллионов, 21% согласны вложить больше 10 миллионов, а 19% мечтают уложиться в «скромный бюджет» до 5 миллионов.

При выборе жилья главным критерием для большинства покупателей (55%) остается цена. Но не менее важны и другие факторы: 45% смотрят на расположение, 37% — на инфраструктуру района, 33% —на площадь жилья, 23% — на экологию, а ещё 19% ценят хороший ремонт.*

Многие россияне задумываются о покупке жилья на будущее. В ближайшие 10-15 лет каждый пятый мечтает обзавестись недвижимостью класса люкс — элитной квартирой или домом. 19% намерены купить участок под строительство своего дома, а 61% хотят обеспечить жильем своих детей.

Чтобы воплотить эти мечты в реальность, 36% респондентов готовы откладывать ежемесячно до 50 тысяч рублей, 34% — от 50 до 100 тысяч, 8% — от 100 до 150 тысяч, а 12% способны зарезервировать даже больше 150 тысяч рублей в месяц. Ещё 10% вообще не собираются копить на жилье.

«Несмотря на отмену льготных программ и растущие процентные ставки, ипотека остается одним из самых популярных способов приобрести жилье здесь и сейчас. Но многие заемщики не знают, что обязательное ипотечное страхование покрывает только конструктивные элементы квартиры. А вот новая отделка и мебель — это уже другие страховки или дополнительные опции, которые оказываются очень нужными в случае залива (что в новостройках не редкость). Есть немало вариантов страховой защиты не только своего имущества и ремонта в квартире, но и гражданской ответственности перед соседями этажами ниже. И тогда вопросами урегулирования убытков новоселов займется страховая компания», — отметила Юлия Серова, начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха».