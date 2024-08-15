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20 лет назад ПСБ в Рязани обслужил первого клиента
ПСБ отмечает 20-летие со дня открытия первого офиса в нашем регионе. На сегодняшний день рязанцы совершают платежные операции с помощью трех десятков банкоматных устройств ПСБ, которые работают и днем, и ночью.

…А сегодня рязанский офис - в числе лидеров по количеству постоянных клиентов среди других регионов присутствия ПСБ.

ПСБ отмечает 20-летие со дня открытия первого офиса в нашем регионе. На сегодняшний день рязанцы совершают платежные операции с помощью трех десятков банкоматных устройств ПСБ, которые работают и днем, и ночью. А для живого общения, консультаций и обслуживания жителей области открыты три офиса банка, причем один из них работает уже в обновленном формате. Там нет привычных стеклянных перегородок и офисных столов — только мягкие диваны, столики, кофе и гаджеты, чтобы общение с сотрудником банка проходило в максимально комфортной, располагающей обстановке.

По статистике ПСБ, рязанцы чаще всего интересуются оформлением кредитов, кредитных карт, открытием расчетных счетов и вкладами. За последние полгода банк фиксирует рекордный 20%-ный рост спроса на кредитную карту «101 день без %", потому что она дает возможность в течение трех месяцев пользоваться заёмными средствами бесплатно. Карта может стать хорошим помощником, когда нужно собрать детей в школу, купить новую бытовую технику, доделать ремонт. При этом постоянным пользователям она дает возможность заработать до 20 000 рублей в рамках акции «13-я зарплата».

У представителей малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей в топе самых популярных запросов — пополнение оборотных средств и оформление банковских гарантий. При этом абсолютным лидером по спросу в ПСБ стали факторинговые операции для оптовых компаний, изготовителей металлоконструкций, мебели, строительных товаров, продуктов питания и других производств. ПСБ первым на рынке запустил услугу онлайн-факторинга, который позволяет с минимальным набором документов и без личного присутствия в банке через интернет подать заявку — и тем самым ускорить принятие решения до двух часов.

«В прошлом году банк внедрил для клиентов МСБ агентский и поставочный факторинг, ранее доступный в основном только для крупного бизнеса. Теперь малые и средние компании чаще обращаются к этому инструменту и рассматривают его как альтернативу традиционным кредитам», — прокомментировала Татьяна Коломиец, директор ПСБ в Рязани.

На сегодняшний день совокупный портфель кредитования ПСБ в регионе составил более 20 млрд рублей, и столько же — объем пассивов (собственных банковских средств и денег клиентов на счетах). Причем за последние 8 лет эти финансовые показатели увеличились более чем в 10-кратном размере.

«Нам удалось этого достичь благодаря лояльности наших клиентов и высокой экспертизе сотрудников: многие из них работают в банке больше 10 лет. Работники наших офисов досконально изучают каждый запрос, подбирают наиболее подходящие продукты, консультируют, объясняют, добиваются индивидуальных условий для клиентов, и они это ценят. Кроме того, мы не боимся меняться, экспериментировать: весной мы открыли офис безбарьерного обслуживания, сделали ставку на эмоциональный комфорт наших клиентов. Новый формат офиса создает более доверительную, неформальную атмосферу и оптимальные условия для эффективной работы», — прокомментировала Татьяна Коломиец.