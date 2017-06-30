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13:11, 30 июня 2017 10 895

18 важнейших инструментов для директора по продажам

18 важнейших инструментов для директора по продажам

6-8 сентября в Москве состоится большая ежегодная общероссийская конференция «Продажи-2017».

Как и в предыдущие годы журнал «Управление сбытом» соберет владельцев и директоров В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по продажам, начальников отделов продаж и руководителей сбытовых подразделений для того, чтобы поделиться самыми актуальными и новыми инструментами в области В2В-продаж, практическими кейсами российских компаний из разных отраслей, опытом ведущих экспертов и практиков в области продаж.

Три дня докладов и мастер-классов по самым важным аспектам работы:

  • как нанимать тех, кто будет реально продавать, а не ныть;
  • как их обучать;
  • как их мотивировать;
  • как перестроить работу с клиентами в условиях нестабильного рынка;
  • как продавать на высококонкурентном рынке;
  • как преодолеть сезонность в продажах;
  • как продавать первым лицам;
  • как продавать в условиях длинного цикла сделки;
  • экспертные продажи;
  • продажи крупным клиентам;
  • построение системы лидогенерации и конвейера продаж;
  • как заставить клиентов возвращаться;
  • как увеличить средний чек в В2В-продажах;
  • эффективная работа с CRM-системами;
  • маркетинг и продажи — как добиться синергии и многое другое.

И, конечно, нетворкинг-сессия: специальное мероприятие в рамках конференции, с помощью которого все участники реально перезнакомятся и получат возможность найти себе новых партнеров и новых клиентов.

На конференции выступят такие эксперты в области управления продажами как Тимур Асланов, Евгений Колотилов, Андрей Кулинич, Олег Брагинский, Инга Орлова, Альберт Тютин, Сергей Дубовик, Дмитрий Ткаченко, Анна Бочарова и другие. Посмотреть программу конференции и подать заявку на участие можно на сайте.

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