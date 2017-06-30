18 важнейших инструментов для директора по продажам

6-8 сентября в Москве состоится большая ежегодная общероссийская конференция «Продажи-2017».
Как и в предыдущие годы журнал «Управление сбытом» соберет владельцев и директоров В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по продажам, начальников отделов продаж и руководителей сбытовых подразделений для того, чтобы поделиться самыми актуальными и новыми инструментами в области В2В-продаж, практическими кейсами российских компаний из разных отраслей, опытом ведущих экспертов и практиков в области продаж.
Три дня докладов и мастер-классов по самым важным аспектам работы:
- как нанимать тех, кто будет реально продавать, а не ныть;
- как их обучать;
- как их мотивировать;
- как перестроить работу с клиентами в условиях нестабильного рынка;
- как продавать на высококонкурентном рынке;
- как преодолеть сезонность в продажах;
- как продавать первым лицам;
- как продавать в условиях длинного цикла сделки;
- экспертные продажи;
- продажи крупным клиентам;
- построение системы лидогенерации и конвейера продаж;
- как заставить клиентов возвращаться;
- как увеличить средний чек в В2В-продажах;
- эффективная работа с CRM-системами;
- маркетинг и продажи — как добиться синергии и многое другое.
И, конечно, нетворкинг-сессия: специальное мероприятие в рамках конференции, с помощью которого все участники реально перезнакомятся и получат возможность найти себе новых партнеров и новых клиентов.
На конференции выступят такие эксперты в области управления продажами как Тимур Асланов, Евгений Колотилов, Андрей Кулинич, Олег Брагинский, Инга Орлова, Альберт Тютин, Сергей Дубовик, Дмитрий Ткаченко, Анна Бочарова и другие. Посмотреть программу конференции и подать заявку на участие можно на