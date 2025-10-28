1 семья = 1 семейная ипотека: новые ограничения вступят в силу уже 1 февраля 2026 года

Условия по ипотеке для семей с детьми вновь меняют и опять не в лучшую сторону. Еще недавно вся страна обсуждала возможное повышение ставки до 12% для семей с 1 ребенком, а теперь нам назвали точную дату еще одних изменений.

Уже с 1 февраля 2026 года на одну семья будет доступна только одна семейная ипотека. И если раньше кредит мог оформить каждый из супругов, то после 1 февраля он будет считаться созаемщиком.

В прошлое уйдет и донорская ипотека, ведь для ее получения нужно будет привлекать одного из супругов, который уже будет являться созаемщиком по ипотеке для своей семьи.

Новые правила будут направлены на повышение прозрачности и ответственности заемщиков, а также на то, чтобы семейная ипотека действительно оставалась для семей.

Сейчас по нововведениям еще остается много вопросов. Например, смогут ли брать две отдельные семейные ипотеки родители, которые были разведены или не состояли в браке вовсе? А если у семьи уже был оформлен кредит по программе, но только на 1 супруга, сможет ли второй оформить его после 1 февраля?

Пока точных ответов на эти и другие вопросы нет, но зато ясно одно: правом на семейную ипотеку нужно пользоваться как можно скорее, пока не вступили в силу эти или не появились новые ограничения.

Напомним, что для программы готовятся и другие изменения. Так, ставку хотят сделать дифференцированной:

1 ребёнок — 12%

2 ребёнка — 6%

3 и более — 4%

Также планируется ввести ограничение по региону — оформить семейную ипотеку можно будет только по месту проживания.

