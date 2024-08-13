В Чите аптеки «Будь здоров» заменены на аптеки «Здравсити»

В Чите произошли изменения в аптечной сети: аптеки «Будь здоров» теперь работают под новым брендом — «Здравсити».

В Чите произошли изменения в аптечной сети: аптеки «Будь здоров» теперь работают под новым брендом — «Здравсити». С начала года в городе открылись 30 новых аптек этой сети, и теперь в Чите функционирует более 60 аптек под брендом «Здравсити». Более подробную информацию можно найти на их официальном сайте https://zdravcity.ru/

В августе открылись филиалы, которые можно найти по следующим адресам:

Чита, улица Бутина, 69

Чита, улица Бутина, 93

Чита, улица Гайдара, 3

Чита, улица Красной Звезды, 2

Чита, улица Ленина, 125

Чита, улица Ленина, 29

Чита, улица Назара Широких, 7

Чита, улица Онискевича, 10

Чита, улица Строителей, 1с6

Чита, улица Энтузиастов, 76

Чита, улица Ярославского, 49

Чита, микрорайон Северный, 10

Чита, проспект Фадеева, 25

Чита, улица Евгения Гаюсана, 22

Чита, улица Ленина, 111

Сеть «Здравсити» активно развивается на Дальнем Востоке и предоставляет жителям Читы ряд преимуществ. Основное преимущество — это возможность заказа лекарств и товаров первой необходимости через онлайн-платформу.

Вы можете воспользоваться:

сайтом: zdravcity.ru;

мобильным приложением.

Платформа предлагает удобную карту города с указанием местоположения аптек «Здравсити», что позволяет легко найти необходимое лекарство и узнать его цену в ближайшей аптеке. Кроме того, доступна онлайн-консультация с фармацевтом.

Если товар в наличии, его можно забронировать и забрать из аптеки самостоятельно. Для некоторых товаров доступна курьерская доставка.

Для справки

«Здравсити» считается весьма крупным российским сервисом для дистанционного заказа лекарств и принадлежит АО ЦВ «Протек», ведущему фармацевтическому дистрибьютору страны. Это обеспечивает жителям Читы доступ к сертифицированным лекарствам по конкурентоспособным ценам. Некоторые препараты можно найти только в сети «Здравсити».

Сеть предлагает более 50 000 наименований товаров, включая лекарства, БАДы, витамины, средства гигиены и медицинскую технику. В аптеке можно воспользоваться акциями, скидками и программой лояльности, которая предусматривает начисление бонусов до 2% за покупки, которые можно использовать для будущих заказов.

Убедитесь, что рядом с вашим домом, работой или учебным заведением есть аптека сети «Здравсити», и оцените все преимущества, которые она предлагает. Вы легко можете найти ближайшую аптеку и воспользоваться всеми преимуществами сервиса.