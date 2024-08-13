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В Чите аптеки «Будь здоров» заменены на аптеки «Здравсити»
В Чите произошли изменения в аптечной сети: аптеки «Будь здоров» теперь работают под новым брендом — «Здравсити».

В Чите произошли изменения в аптечной сети: аптеки «Будь здоров» теперь работают под новым брендом — «Здравсити». С начала года в городе открылись 30 новых аптек этой сети, и теперь в Чите функционирует более 60 аптек под брендом «Здравсити». Более подробную информацию можно найти на их официальном сайте https://zdravcity.ru/

В августе открылись филиалы, которые можно найти по следующим адресам:

  • Чита, улица Бутина, 69
  • Чита, улица Бутина, 93
  • Чита, улица Гайдара, 3
  • Чита, улица Красной Звезды, 2
  • Чита, улица Ленина, 125
  • Чита, улица Ленина, 29
  • Чита, улица Назара Широких, 7
  • Чита, улица Онискевича, 10
  • Чита, улица Строителей, 1с6
  • Чита, улица Энтузиастов, 76
  • Чита, улица Ярославского, 49
  • Чита, микрорайон Северный, 10
  • Чита, проспект Фадеева, 25
  • Чита, улица Евгения Гаюсана, 22
  • Чита, улица Ленина, 111

Сеть «Здравсити» активно развивается на Дальнем Востоке и предоставляет жителям Читы ряд преимуществ. Основное преимущество — это возможность заказа лекарств и товаров первой необходимости через онлайн-платформу.

Вы можете воспользоваться:

  • сайтом: zdravcity.ru;
  • мобильным приложением.

Платформа предлагает удобную карту города с указанием местоположения аптек «Здравсити», что позволяет легко найти необходимое лекарство и узнать его цену в ближайшей аптеке. Кроме того, доступна онлайн-консультация с фармацевтом.

Если товар в наличии, его можно забронировать и забрать из аптеки самостоятельно. Для некоторых товаров доступна курьерская доставка.

Для справки

«Здравсити» считается весьма крупным российским сервисом для дистанционного заказа лекарств и принадлежит АО ЦВ «Протек», ведущему фармацевтическому дистрибьютору страны. Это обеспечивает жителям Читы доступ к сертифицированным лекарствам по конкурентоспособным ценам. Некоторые препараты можно найти только в сети «Здравсити».

Сеть предлагает более 50 000 наименований товаров, включая лекарства, БАДы, витамины, средства гигиены и медицинскую технику. В аптеке можно воспользоваться акциями, скидками и программой лояльности, которая предусматривает начисление бонусов до 2% за покупки, которые можно использовать для будущих заказов.

Убедитесь, что рядом с вашим домом, работой или учебным заведением есть аптека сети «Здравсити», и оцените все преимущества, которые она предлагает. Вы легко можете найти ближайшую аптеку и воспользоваться всеми преимуществами сервиса.