Самолечение болезней желудка: чем оно опасно

Рассказываем, почему самолечение болезней желудка опасно для здоровья на примере препарата «Тримедат». Побочные действия, последствия передозировки или недостаточно продолжительного приема.

Подавляющее большинство людей хотя бы раз сталкивалось с расстройствами желудка. Человеку надо есть каждый день, желательно несколько раз, его самочувствие и работоспособность во многом зависят от того, что, в каких сочетаниях и каком количестве он ест. Нередко люди считают, что при болях в желудке достаточно принять «Тримедат» или другой спазмолитик, а к врачу обращаться не обязательно. Рассказываем, почему этот подход опасен для здоровья.

Побочные действия

У любого препарата есть побочные эффекты. Спазмолитические средства могут вызывать сонливость, сухость во рту, учащенное сердцебиение, покраснение кожи. Производители лекарств указывают возможные побочные действия в инструкциях к препаратам, которые выпускают. Но не все читают инструкции, а если и читают, то не обращают внимания на этот пункт.

Побочные эффекты могут усиливаться, если принимать сразу несколько лекарственных средств. Ведь препараты взаимодействуют между собой.

Передозировка

Есть распространенное мнение, будто бы эффективность лекарства зависит от его количества. Это не так, при определении дозы учитывают возраст, массу тела и другие индивидуальные особенности пациента. Информацию о рекомендуемой дозировке тоже можно найти в инструкции, но не все ищут и учитывают эти сведения.

Возможные последствия передозировки лекарственных средств:

повреждения печени;

повреждения слизистой желудка и кишечника;

почечная недостаточность;

тошнота, рвота;

сильная головная боль.

Недостаточно продолжительный прием

Нередко люди ограничиваются однократным приемом лекарства, особенно если симптомы после этого ослабли или полностью исчезли. Но чтобы вылечить болезнь, обычно требуется продолжительный прием препаратов. Длительность курса определяет врач, лекарственную терапию нередко надо сочетать с другими лечебными методами. Например, при болезнях желудка полезна диета.

Противопоказания

Серьезная проблема — игнорирование противопоказаний. Информация о них тоже представлена в инструкции. Если не обращать на нее внимания, можно ухудшить состояние здоровья, добавить новые проблемы к тем, которые уже имеются.

«Тримедат», который часто назначают при спазмах, нельзя употреблять беременным женщинам. Он не подходит пациентам с повышенной чувствительностью к компонентам, которые входят в его состав. Его не назначают тем, у кого есть дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Самолечение не помогает избавиться от проблемы

О проблемах с желудком могут свидетельствовать боль, вздутие живота, отрыжка, тошнота, диарея или запор. Нередко люди стремятся только подавить эти симптомы, после чего не обращаются к врачу. В результате болезнь не исчезает, она только временно отступает и может в любой момент вернуться. Это особенно опасно, если заболел маленький ребенок.

Злоупотребление обезболивающими ведет к тому, что врач не может в полной мере оценить картину болезни. Ему трудно будет принять решение о тактике лечения или понять, что требуется экстренная операция.

Поэтому при появлении симптомов заболеваний желудочно-кишечного тракта надо обратиться за медицинской помощью к квалифицированному специалисту. Он поставит точный диагноз, назначит подходящее лечение, даст рекомендации о том, как изменить образ жизни.

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