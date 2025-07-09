Рак у детей: причины, виды и особенности детской онкологии

Почему дети болеют раком? Разбираем основные виды опухолей у детей, причины детской онкологии и симптомы, на которые стоит обратить внимание.

В этой статье мы рассмотрим вопросы — почему маленькие дети болеют раком, виды наиболее распространенных онкологических патологий, каковы причины рака у детей.

Откуда берется рак у детей

У тех, кто столкнулся с этой проблемой, возникают вопросы — почему возникает онкология у детей, много ли детей болеют раком. Таких людей можно понять, они не хотят смириться с тем, что малыши болеют такими тяжелыми заболеваниями.

Попробуем разобраться, почему появляется рак у детей, рассмотрим самые изученные причины онкологических заболеваний у детей. Но стоит понимать, что сегодняшняя медицина не может точно ответить на эти вопросы.

Генетика

Многие считают, что рак у детей, это обязательно генетические причины, которые связаны с унаследованными мутациями генов. Но реальность такова, что только у 10% детей, больных раком, причины обусловлены наследственными факторами. Во всех остальных случаях опухоли у детей развиваются спонтанно, причину мутаций установить не представляется возможным.

Инфекции и вирусы

Между детским раком и наличием некоторых вирусных или инфекционных заболеваний у детей существует доказанная взаимосвязь. К причинам, почему дети болеют раком, относятся: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вирус Эпштейна-Барр, малярия и другие.

Медицина также доказала, что причиной, почему дети болеют онкологией, могут являться инфекционные заболевания, которые были перенесены в детстве. К примеру, это ВПЧ (вирус папилломы человека), гепатит B.

Другие причины

Есть и некоторые другие факторы, провоцирующие появление онкологических болезней у детей. К ним относятся:

курящие родители;

неблагоприятные условия окружающей среды;

воздействие ультрафиолета или радиации;

хронические инфекции и воспаления.

Как выглядят симптомы рака у детей

Существует комплекс наиболее типичных симптомов рака, по которым его диагностируют:

ухудшение аппетита, снижение веса; бледная кожа, симптомы интоксикации, плохое самочувствие;

плаксивость, капризы;

ночные кошмары, бессонница;

неконтролированное повышение температуры тела;

замкнутость, страх, стремление спрятаться от людей.

Виды детского рака, которые встречаются наиболее часто

Здесь мы изучим самые часто встречающиеся виды детского рака.

Лейкозы

Так называют злокачественные заболевания крови, которые спровоцированы чрезмерным размножением лейкозных клеток, способных вытеснять нормальные кровяные клетки. Лейкозы классифицируют в зависимости от того, какой тип вовлеченных клеток преобладает:

ОЛЛ — острый лимфобластный лейкоз. Это наиболее часто встречающееся у детей злокачественное заболевание. Оно регистрируется до 25% случаев онкопедиатрии. Проявляется патология нарушениями процесса созревания лимфоцитов. Так называются белые клетки крови, которые начинают быстро замещать собой нормальные кровяные клетки;

ОМЛ — острый миелоидный лейкоз. Встречается в 20% случаев всех детских лейкозов. Болезнь атакует стволовые миелоидные кровяные клетки, из которых в нормальных условиях генерируются эритроциты, тромбоциты и гранулоциты;

ХМЛ — хронический миелоидный лейкоз. Это довольно редкий тип рака, который встречается лишь у 3-5% детей, болеющих лейкозом. Его развитие идет достаточно медленно. Считается, что причиной является «филадельфийская хромосома», то есть специфическая генная мутация;

ЮММЛ — ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Это самая редкая разновидность лейкоза, которая настигает маленьких детей в возрасте до 2-х лет. При этом виде рака отсутствует «филадельфийская хромосома» и характерна выработка огромного числа моноцитов.

Лимфомы

Эти опухоли возникают в клетках лимфатической системы из-за мутаций лимфоцитов. Обычно они появляются в лимфоузлах, но изначально злокачественное новообразование может возникнуть и в другом месте, поскольку лимфатические ткани есть в любых системах организма.

Существует два вида лимфом:

ЛХ — лимфома Ходжкина. Возникает из-за мутации B-лимфоцитов, в которой участвуют клетки Ходжкина/Штернберга-Рид. Дети с онкологией такого типа составляют лишь 5-7% от всех случаев детского рака. До пятилетнего возраста диагностируется редко.

Неходжкинские лимфомы. Это новообразования, в которых задействованы другие B-клетки. Они встречаются чаще, чем ЛХ, причем количество случаев растет с возрастом.

Саркомы мягких тканей

СМТ — злокачественное новообразование, развивающееся в мышечной, фиброзной, жировой или хрящевой тканях. По встречаемости у него 3-е место среди всех солидных экстракраниальных опухолей у детей.

Ретинобластома

Это злокачественная опухоль, возникающая на сетчатке глаза и развивающаяся из незрелых эмбриональных клеток. Первый признак — беловатое «свечение» зрачка, так называемый, «кошачий глаз».

Саркома Юинга

Это весьма агрессивное, но встречающееся довольно редко, заболевание. Обычно атакует костные и мягкие ткани. Опухоль быстро растет и дает метастазы.

Опухоли щитовидной железы

Новообразования возникают из железистой тиреоидной ткани. Появляется из-за воздействия радиации, дефицита йода, генетической эндокринной неоплазии и наследственной предрасположенности. Встречаются такие опухоли в 1-1,5% из всех случаев онкологии у детей.

Нейробластома

Это злокачественная опухоль, развивающаяся из незрелых нервных клеток симпатической нервной системы. Наиболее часто нейробластома возникает у детей младше 5 лет и может поражать надпочечники, грудную, шейную или брюшную области. Особенность заболевания — способность к спонтанной регрессии или дифференцировке в доброкачественную форму, особенно у младенцев. Симптомы могут варьироваться в зависимости от локализации опухоли, включая боли в животе, припухлости, нарушение мочеиспускания, похудение и повышенную утомляемость. В ряде случаев обнаруживается метастатическое поражение костей, кожи и костного мозга.

Нейробластома занимает одно из первых мест среди внечерепных солидных опухолей у детей.

Подробнее о симптомах, причинах нейробластомы, методах диагностики и лечения читайте в статье https://www.childhood-cancer-support.com/ru-ru/статьи/Нейробластома/a1081.aspx

Астроцитома

Это один из наиболее распространенных типов опухолей головного мозга у детей. Она развивается из астроцитов — клеток, поддерживающих нейроны. Астроцитомы могут быть как низкозлокачественными (например, пилоцитарная астроцитома), так и высокозлокачественными (например, глиобластома). Наиболее частая локализация у детей — мозжечок и ствол мозга. Симптомы включают головные боли, тошноту, нарушение координации, изменение поведения, судороги. Астроцитомы требуют комплексного лечения — хирургического вмешательства, а также, при необходимости, лучевой и химиотерапии. Прогноз зависит от типа опухоли и возможности её полного удаления.

Меланома

Злокачественное поражение кожи, которое развивается из меланоцитов — пигментных клеток. Из-за чрезвычайной редкости заболевания у детей, оно еще недостаточно изучено.

Как у детей диагностируют рак

На первичном приеме врач собирает анамнез, расспрашивает родителей о перенесенных заболеваниях, назначает анализы:

общий анализ крови;

биохимия крови;

коагулограмма.

Инструментальные методы диагностики:

УЗИ — позволяет опровергнуть или подтвердить наличие опухоли, метастазов и оценить состояние близлежащих органов;

рентген — обнаруживает новообразования головного мозга, костей, опухоли легких у детей, в грудной клетке;

МРТ — магнитно-резонансная томография. Это основной метод диагностики, оценивающий размеры новообразования, степень проникновения в другие ткани, структуру;

КТ — компьютерная томография. Наряду с МРТ выявляет максимальное количество информации об опухоли;

биопсия. Производится забор некоторого количества тканей новообразования для молекулярно-генетического, гистологического и иммуногистохимического исследования.

Как лечат рак у детей

Виды и тактика лечения детей с раком зависят от их возраста, стадии болезни, морфологического варианта и других нюансов. К методам относят:

хирургическое вмешательство. Оно возможно для всех солидных опухолей. Метод позволяет полностью удалить новообразование, либо выполнить максимально возможное уменьшение объема;

химиотерапию. Это введение препаратов-цитостатиков курсами, что должно подавлять развитие и распространение клеток опухоли;

лучевую терапию. Проводится при неполном удалении солидной опухоли. Число курсов и тип облучения выбирают в зависимости от возраста ребенка, его общего состояния, результатов вмешательства хирурга, месторасположения новообразования;

таргетную терапию, которая почти не воздействует на здоровые ткани, влияет только на измененные клетки, подавляя их размножение и распространение;

ТГСК — трансплантацию стволовых клеток. Может выполняться с помощью собственных клеток больного или клеток донора.

Как восстановиться после лучевой терапии при онкологии

Побочные эффекты после лучевой терапии у детей выражены зачастую довольно слабо и могут пройти самостоятельно. Однако для поддержания организма необходимо проводить реабилитацию.

Диета

После лучевой терапии ребенка родители должны восстановить деятельность его кишечника. Для этого пациента кормят сбалансированной пищей, в которой есть белки, жиры и углеводы, микроэлементы и витамины. Нужно много пить жидкости, чтобы вывести токсины. При тошноте переходят на дробное питание. Дети, которые перенесли лучевую терапию гортани, рак кишки или рак желудка, должны быть переведены на протертую пищу, приготовленную на пару. При этом все питье и еда должны иметь комнатную температуру.

Подробнее о восстановлении после лучевой терапии.

Препараты

Если болит место облучения, то необходимо обратиться к лечащему врачу, чтобы он назначил специальные препараты. Поверхностные ожоги обрабатывают Левомиколем, Левосином, хлоргексидином, перекисью водорода, если есть волдыри. Если их нет, то подойдет Бепантен или Пантенол. Эти медикаменты помогают предотвратить размножение бактерий и ускорить заживление тканей.

Программа La Fondation La Roche-Posay (Ля Фондейшн Ля Рош Позэ) и CCI (Международная Ассоциация по борьбе с детским раком)