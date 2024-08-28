Последние достижения казахстанских спортсменов в боксе

Казахстанская земля испокон веков славится своими батырами. Сегодня эта традиция успешно поддерживается на международных спортивных аренах.

Казахстанская земля испокон веков славится своими батырами. Сегодня эта традиция успешно поддерживается на международных спортивных аренах. Казахстанские боксеры, покоряющие ринги самых престижных турниров, являются гордостью страны, ее национальным достоянием. Их победы становятся примером для подражания, прославляя родную республику на весь мир. Так давайте вместе порадуемся последним достижениям наших соотечественников на ринге и узнаем, кто из них сейчас в ударе.

А если хотите поддержать кумиров, ставка на бокс — parimatch.kz/ru/boxing — отличный выбор для тех, кто не может лично присутствовать на знаковых поединках. Кроме надежного сервиса, инновационной платформы, широкой линии и выгодных бонусов, Париматч предлагает бесплатно смотреть боя в лайве. Нужно лишь зарегистрироваться.

Первая медаль в боксе на Олимпиаде-2024

В ходе четвертьфинальных состязаний Олимпиады в Париже боксер Нурбек Оралбай, действующий чемпион мира, одержал уверенную победу над азербайджанским спортсменом Мурадом Аллахвердиевым, бронзовым призером Европейских игр прошлого года. Хотя соперник казаха не ушел в горизонтальное положение, Оралбай филигранно размял бока оппонента, добыв победу по итогам единогласного судейского вердикта.

Бой проходил в весовом дивизионе до 80 килограммов. Благодаря такому результату Нурбек прошел в полуфинал и организовал себе по меньшей мере бронзу. Это первая медаль, завоеванная сборной Казахстана по боксу на нынешней Олимпиаде.

Вторая медаль в боксе на Олимпиаде-2024

На этот раз отметилась прекрасная женская сборная Казахстана. В борьбе за путевку в полуфинал олимпийского турнира по боксу среди участников в весе до 50 кг наша спортсменка Назым Кызайбай встретилась с колумбийкой Ингрит Валенсией. Накануне поединка девушка четко обозначила свою цель: взять реванш за поражение на чемпионате мира. Тщательная подготовка и психологическая устойчивость позволили ей реализовать задуманное.

Казахстанка продемонстрировала высокий уровень мастерства, уверенно контролируя ход боя и одержав победу решением судей:

в первом раунде она нокаутировала надежды колумбийки, отправив ее в нокдаун со счетом 3:2;

во втором раунде казахстанка закрутила соперницу в штопор, увеличив разрыв до 4:1;

в заключительной трехминутке Валенсия так и не смогла выбраться из-под пресса Кызайбай и проиграла по очкам.

Выиграв со счетом 12:6, Назым вышла в полуфинал и обеспечила себе в худшем случае бронзовую медаль. Ее следующей соперницей станет китаянка Ю Ву. Их бой пройдет в ночь с 6 на 7 августа и намечен на 01:00 по казахстанскому времени.

Исторический успех на Чемпионате мира IBA 2023

Те, кто с энтузиазмом делает ставки на бокс, помнят, как в прошлом году казахстанская команда продемонстрировала высочайшее мастерство и несгибаемый дух, сокрушительно одержав победу на Чемпионате мира IBA в Ташкенте, увенчав свои достижения четырьмя золотыми медалями. Особого внимания заслуживают выступления Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана.