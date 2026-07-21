Кальций для взрослых — суточная норма, формы добавок и кому грозит дефицит

Зачем взрослому организму кальций, кто входит в группу риска по дефициту, чем отличаются карбонат от цитрата и хелата и когда избыток кальция опасен.

О кальции вспоминают, когда ломается ноготь или врач говорит про остеопороз. А между тем этот минерал участвует в десятках процессов ежесекундно — от сердцебиения до передачи нервных импульсов. Узнать о лучших препаратах кальция и их особенностях можно подробнее в материале сервиса Эксперо.

Роль кальция в организме взрослого человека

99% кальция сосредоточено в костях и зубах — это каркас, определяющий прочность скелета. Но оставшийся 1% выполняет функции, без которых организм не проживёт и минуты.

Основные задачи кальция:

минерализация костной ткани — кости постоянно обновляются, и кальций нужен для этого процесса на протяжении всей жизни;

мышечные сокращения — каждое движение, включая работу сердца, запускается ионами кальция;

свёртываемость крови — кальций участвует в каскаде реакций, останавливающих кровотечение;

передача нервных импульсов — без кальция сигнал от нейрона к нейрону не пройдёт;

секреция гормонов — инсулин, паратгормон и другие высвобождаются при участии кальция.

Когда кальция не хватает в крови, организм «забирает» его из костей. Краткосрочно это незаметно, но за годы кости теряют плотность. Так развивается остеопороз — тихо, без симптомов, пока не случится перелом от минимальной нагрузки.

Кто рискует столкнуться с дефицитом

Суточная потребность взрослого — 1000 мг, после 50 лет — 1200 мг. Казалось бы, стакан молока и кусок сыра закрывают половину нормы. Но на практике многие недобирают даже этого.

Первая группа риска — женщины в период менопаузы. Снижение уровня эстрогенов ускоряет вымывание кальция из костей в 2-3 раза. Именно поэтому остеопороз в постменопаузе — не редкость, а статистическая закономерность.

Веганы и люди с непереносимостью лактозы тоже в зоне внимания: без молочных продуктов набрать суточную норму из растительной пищи непросто. Брокколи, кунжут, миндаль содержат кальций, но в значительно меньших количествах и с худшей биодоступностью. Подробный обзор препаратов и рекомендации по выбору доступны по ссылке — https://health.expero.ru/vitaminy-i-bady-c/spisok-luchshih-preparatov-kaltsiya-vitaminy-dlya-zdorovya/.

Отдельная категория — пациенты, длительно принимающие глюкокортикостероиды. Эти препараты нарушают всасывание кальция в кишечнике и ускоряют его выведение. Врачи в таких случаях назначают кальций и витамин D профилактически.

Формы кальция в добавках — в чём разница

Кальций в чистом виде не выпускается — он всегда связан с другой молекулой. И от этой связки зависит, насколько хорошо минерал усвоится.

Основные формы:

карбонат кальция — самый распространённый и дешёвый, содержит 40% элементарного кальция, но усваивается только в кислой среде, поэтому принимать строго с едой;

цитрат кальция — биодоступность выше, не зависит от кислотности желудка, подходит пожилым и людям с пониженной секрецией;

хелат кальция — связан с аминокислотами, хорошо переносится и усваивается, но стоит заметно дороже;

глюконат кальция — содержит всего 9% элементарного кальция, для покрытия суточной нормы потребуется горсть таблеток.

Критически важный момент — витамин D. Без него кальций попросту не всасывается в кишечнике, сколько бы вы ни приняли. Оптимальная комбинация — кальций + витамин D3, именно так работают большинство современных комплексов. Дозу витамина D подбирают по анализу крови на 25 (OH)D.

Когда кальций может навредить

Больше — не значит лучше. Превышение суточной нормы свыше 2000-2500 мг не укрепляет кости, зато повышает риск побочных эффектов.

Самый обсуждаемый — камни в почках. Избыток кальция, особенно из добавок, при недостаточном потреблении воды может спровоцировать образование оксалатных камней. Парадоксально, но кальций из пищи такого эффекта не даёт — он связывает оксалаты ещё в кишечнике.

Также важно учитывать лекарственные взаимодействия. Кальций снижает всасывание тетрациклинов, фторхинолонов, левотироксина, препаратов железа. Между приёмом кальция и этих лекарств нужен интервал минимум 2 часа. При мочекаменной болезни или гиперкальциемии добавки противопоказаны без контроля врача. В обзоре использовалесь информация https://health.expero.ru/vitaminy-i-bady-c/spisok-luchshih-preparatov-kaltsiya-vitaminy-dlya-zdorovya/.