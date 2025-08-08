Гастроэзофагеальный рефлюкс: причины, симптомы и лечение

Жжение за грудиной и кислая отрыжка — частые симптомы гастроэзофагеального рефлюкса. Рассказываем, как питание, привычки и терапия влияют на течение заболевания и как избежать перехода в хроническую форму.

ГЭРБ подразумевает под собой хроническое заболевание, при котором содержимое желудка перетекает в пищевод. Обычно в таком случае назначается комплексное лечение, оно объединяет в себе много препаратов, в том числе и «Фосфалюгель».

Лечение язвенной болезни желудка

Если говорить про основные методы, то можно выделить:

Прием антибиотиков и ингибиторов.

Антациды, нейтрализующие желудочную кислоту, уменьшая боль.

Защитные препараты. Лекарственные средства, защищающие слизистую оболочку желудка (сукральфат). Их наличие и цены можно посмотреть в интернет-аптеке.

Изменение образа жизни. Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение диеты.

Хирургическое лечение. В случае осложнений (кровотечение, перфорация, стеноз) может потребоваться хирургическое вмешательство.

Если на ранней стадии обратиться за помощью к врачу, то можно полностью избавиться от этого заболевания с минимальными последствиями. Поэтому не рекомендуется откладывать визит к специалисту! Факторы, которые могут спровоцировать развитие этой патологии: ослабление НПС. Это основная причина, позволяющая желудочному соку забрасываться в пищевод. Это может быть связано с генетическими факторами, возрастом, ожирением, беременностью, курением и некоторыми заболеваниями. Ожирение, беременность, поднятие тяжестей увеличивают давление на желудок, способствуя рефлюксу. Выпячивание части желудка в грудную полость через диафрагму может усугубить рефлюкс. А замедленное опорожнение желудка способствует накоплению содержимого и повышает риск рефлюкса. Распространенная причина — употребление жирной, острой, кислой пищи, шоколада, кофе, алкоголя, газированных напитков. Порой «виновны» и определенные лекарства, действующие на желудок.

Симптоматика

Это заболевание имеет следующие симптомы, которые легко можно спутать с другими патологиями:

Изжога. Ощущение жжения за грудиной, часто поднимающееся к горлу.

Неприятная кислота во рту.

Отрыжка. Возвращение содержимого желудка в пищевод.

Боль в груди. Может имитировать болезненные ощущения в сердце, из-за чего многие пациенты думают, что у них проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Хронический кашель, не связанный с инфекцией.

Проблемы при проглатывании пищи.

Изменение голоса. Хрипота или осиплость.

Заболевания полости рта. Повреждение эмали зубов, стоматит.

Если вы заподозрили у себя или у своих близких схожую симптоматику, не занимайтесь самолечением. При появлении симптомов обратитесь к врачу для диагностики и назначения адекватного лечения, как так он сможет подобрать корректную терапию, которая принесет положительную динамику и поможет избежать проблем. Запущенный ГЭРБ может привести к серьезным осложнениям, таким как эзофагит (воспаление пищевода), язвы, стеноз и даже онкологические новообразования.