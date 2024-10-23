ЕС рассматривает новые ограничения на выдачу виз россиянам

Европейский Союз вновь возвращается к вопросу ужесточения визового режима для граждан России.

Европейский Союз вновь возвращается к вопросу ужесточения визового режима для граждан России. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар Стелла Кириакидес сообщила, что ЕС оценивает текущие ограничения и рассматривает необходимость введения дополнительных мер. Цель — усиление контроля на границах и сокращение числа выдаваемых виз.

Причины ужесточения

«Россия представляет угрозу для Евросоюза», — заявила Кириакидес. После приостановки действия облегченного визового режима и введения более строгих правил, количество виз, выданных россиянам, сократилось на 90%. Сейчас Евросоюз анализирует эффективность этих мер и готовится принять решение о дальнейших действиях.

Венгерский вопрос

Особое внимание Еврокомиссия уделяет Венгрии, которая упростила процедуру получения рабочих виз для граждан России и Белоруссии. Брюссель запросил у Будапешта разъяснения по этому поводу, отмечая, что облегчение въезда для граждан «враждебных ЕС стран» вызывает серьезные опасения. Венгрия, в свою очередь, утверждает, что ее действия не представляют угрозы безопасности и соответствуют национальным интересам.

Мнение экспертов

Миграционные специалисты из компании Immigrant House давно прогнозировали ужесточение визовых правил со стороны ЕС. Они отмечают, что в текущей геополитической ситуации такие меры были лишь вопросом времени. По их мнению, гражданам России стоит задуматься о альтернативных способах легального пребывания в Европе.

Румынская лазейка

Интересный нюанс заключается в позиции Румынии. Будучи членом ЕС, она придерживается общих правил по выдаче виз для россиян. Однако при этом существует упрощенная процедура получения румынского гражданства для граждан РФ. Это легальная возможность для тех, кто хочет свободно передвигаться по Европе без виз. Получение румынского паспорта открывает двери в страны ЕС и позволяет обходить визовые ограничения.

Что делать путешественникам

В условиях возможного ужесточения визового режима эксперты рекомендуют: