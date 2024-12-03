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Что важнее: качество окна или монтаж?
На что обратить внимание покупателю окон: на качество конструкции или монтажа? Расскажем в статье.

Среднестатистический человек, который никогда не занимался ремонтом и не сталкивался с проблемами остекления, знает об окнах, примерно, ничего. Но если вдруг возникает вопрос о замене окон, этот человек получает из сети огромный объем совершенно ненужной и противоречивой информации, которая не помогает что-то понять об окнах, а только мешает. Каждый производитель старается громче расхвалить свои товары. У каждого лучшее, прекрасное, великолепное предложение последние 2 часа. Всё это ярко, звонко и совершенно непонятно. Информационный шум совершенно невыносимый. Давайте постараемся немного снизить градус давления и порассуждаем, что важнее для покупателя: выбрать хорошее окно, чтобы решить проблему шума-холода-эстетики или переплатить за монтаж окна, чтобы ювелирно сделали с самыми лучшими материалами?

Важность выбора окна.

  • Грамотно подобранная комплектация окна может минимизировать такие проблемы, как: шумная улица, двор, в ряде случаев железная дорога и аэропорт, выхолаживание через стеклопакет, выгорание мебели и предметов интерьера через окно, повышенная температура на лоджии, затемнение помещения из-за старых окон (со временем стёкла становятся мутными, между ними скапливается пыль, которую нельзя устранить).
  • Эстетично подобранное окно может стать центром притяжения всего помещения и даже дома. Например, панорамные окна, фигурные (арочные, косоугольные), раздвижные портальные оконно-дверные конструкции на фасаде коттеджа, зенитные фонари, ламинированные (цветные) окна.

Важность выбора монтажной бригады:

  • Любое окно и дверь, самое навороченное, самое большое, красивое, тёплое и какое угодно вообще, стоимостью в 2 млн рублей, можно испортить некачественным монтажом.
  • Даже среднее, по характеристикам, окно, установленное с соблюдением всех правил и материалов, будет поддерживать комфортную среду дома.

Что важнее?

  • Если вы выбираете стандартные окна в дом и ваша цель уложиться в бюджет, но чтобы не дуло и было потише — вам нужно внимательнее отнестись к выбору специалистов, которые будут заниматься установкой. Соотношение важности: 35% окно и 65% монтаж.
  • Если вы выбираете окна на дачу, в хозблок, на склад, куда-то в нежилое или в сезонно использующееся помещение — вам нужно больше внимания обратить на качество окна. Оно защитит помещение от осадков, ветра, насекомых. Соотношение важности: 70% окно и 30% монтаж.
  • Если ваша цель комфорт и эстетика, то вам нужно одинаково внимательно отнестись, как к выбору комплектации окна или двери, так и к правильности его монтажа. Особенно это касается панорамных конструкций. Сплошь и рядом люди жалуются на безобразный монтаж дорогой конструкции. Соотношение важности: 50% окно и 50% монтаж.

Надеемся, наши советы вам помогут в выборе.