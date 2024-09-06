Запущена программа обучения для экспортеров в Китай

Программу обучения «Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты» запускает Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского Университета (ВШМ СПбГУ) при поддержке банка ВТБ и Школы экспорта РЭЦ (Группа РЭЦ, ВЭБ. РФ). Образовательным партнером программы выступает Школа менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, КНР), которая создаст условия для доступа участников к экспертам и бизнес-сообществу Китая. Старт этой инициативе был дан в рамках государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Харбин в мае этого года.

Программа дополнительного профессионального образования предназначена для российских предпринимателей, стремящихся выйти со своей продукцией на рынок Китая. Ведущие эксперты и лидеры отрасли, обладающие уникальным опытом в транснациональном бизнесе между Россией и Китаем, поделятся со слушателями практическими знаниями, помогут подготовить компанию к успешной экспортной деятельности в КНР и установить надежные деловые связи с китайскими партнерами.

Первый запуск программы будет нацелен на подготовку к выходу на рынок Китая российских производителей продуктов питания и продукции агропромышленного комплекса. В рамках обучения слушатели смогут с культурными особенностями ведения бизнеса Китая, а также изучить подготовку к переговорам с китайскими партнерами и особенности китайского этикета. Запланирован выездной модуль в Харбин, провинция Хэйлунцзян, для посещения китайских предприятий и бизнес-ассоциаций.

«Ведущие бизнес-школы России и Китая, ВШМ СПбГУ и HIT, сегодня объединяют свои ресурсы для подготовки нового поколения высококвалифицированных специалистов по внешнеэкономическим отношениям. Совместные усилия университетов, бизнеса и государственных структур создают новые возможности для раскрытия большого потенциала в деловом партнерстве между нашими странами. Взаимный интерес предпринимателей из России и Китая к сотрудничеству возрастает», — отметила заместитель президента — председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.

«Вклад Школы экспорта РЭЦ в программу — это представители бизнеса с большим практическим страновым и отраслевым опытом и знанием специфики экспорта в КНР, а также знакомство с инструментарием системы государственной поддержки экспорта, которым могут воспользоваться экспортеры на разных этапах подготовки экспортной сделки с китайскими партнерами» — прокомментировала генеральный директор АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного общества «Российский экспортный центр» Алисия Никитина.