Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 лучших долгосрочных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 июньского рейтинга самых выгодных вкладов врублях сроком от 1 года, подготовленного порталом Выберу. ру . В рейтинге рассматривалисьпредложения крупнейших российских банков из Топ-50 по активам ( на 01.05.2025 г. ).

При составлении рейтинга аналитики портала в первую очередь оценивали такие параметрыкак процентная ставка, минимальная сумма вклада и его срок. Кроме того, были учтенывозможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средстввклада, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, а также другиекритерии.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб в рубляхварьируется от 13,13% до 18,80% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг испособа выплаты процентов по вкладу. Доходность по годовым вкладам составляет до 18,00%годовых, а наиболее высокая доходность в линейке предлагается на сроках 3 и 6 месяцев — до18,80% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей,в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада —91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можнополучить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок поРоссии бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративнымклиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направлениядеятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А»(RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» ирейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банкапредставлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 годанасчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.